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Насыпной пирог "Вкусное безумие" — быстро и вкусно к кофе

4 февраля 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Насыпной пирог Вкусное безумие — быстрый рецепт к кофе или чаю
Насыпной пирог "Вкусное безумие". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить что-то вкусное без лишних хлопот? Насыпной пирог "Вкусное безумие" покоряет простотой: без замешивания теста, без сложных ингредиентов, но с идеальным вкусом. Хрустящая корочка, нежная начинка со сметанной заливкой — и все это готовится всего за несколько минут. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте раз и этот рецепт станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука — 150 г;
  • овсяные хлопья — 100 г;
  • сахар — 80 г;
  • соль — ⅓ ч. л;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • сливочное масло — 100 г (+ 30 г для присыпки).

Для заливки:

  • сметана — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 120 г.

Способ приготовления

Сливочное масло предварительно положить в морозильную камеру, чтобы оно стало твердым. Муку вместе с солью и разрыхлителем просеять через сито, добавить сахар и перемешать. Всыпать овсяные хлопья среднего помола и снова перемешать.

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Сливочное масло Фото: smachnenke.com.ua

Подмерзшее масло натереть на крупной терке прямо в сыпучую смесь. Тщательно перемешать руками до образования мелкой крошки. Для начинки в глубокой миске взбить яйца со сметаной и сахаром до получения однородной жидкой массы.

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Приготовление теста Фото: smachnenke.com.ua

Круглую форму смазать растительным маслом, по желанию выложить дно пергаментом. Насыпать немного сухой крошки, сверху полить небольшим количеством сметанной начинки. Чередовать слои, завершить сухим тестом.

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Приготовление пирога Фото: smachnenke.com.ua

Верх посыпать натертым сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до готовности. После остывания нарезать на порционные кусочки и подавать к столу.

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Готовый пирог Фото: smachnenke.com.ua

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