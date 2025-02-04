Насыпной пирог Вкусное безумие — быстрый рецепт к кофе или чаю

Насыпной пирог "Вкусное безумие" — быстро и вкусно к кофе
Хотите приготовить что-то вкусное без лишних хлопот? Насыпной пирог "Вкусное безумие" покоряет простотой: без замешивания теста, без сложных ингредиентов, но с идеальным вкусом. Хрустящая корочка, нежная начинка со сметанной заливкой — и все это готовится всего за несколько минут. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте раз и этот рецепт станет вашим фаворитом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 150 г;
- овсяные хлопья — 100 г;
- сахар — 80 г;
- соль — ⅓ ч. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- сливочное масло — 100 г (+ 30 г для присыпки).
Для заливки:
- сметана — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г.
Способ приготовления
Сливочное масло предварительно положить в морозильную камеру, чтобы оно стало твердым. Муку вместе с солью и разрыхлителем просеять через сито, добавить сахар и перемешать. Всыпать овсяные хлопья среднего помола и снова перемешать.
Подмерзшее масло натереть на крупной терке прямо в сыпучую смесь. Тщательно перемешать руками до образования мелкой крошки. Для начинки в глубокой миске взбить яйца со сметаной и сахаром до получения однородной жидкой массы.
Круглую форму смазать растительным маслом, по желанию выложить дно пергаментом. Насыпать немного сухой крошки, сверху полить небольшим количеством сметанной начинки. Чередовать слои, завершить сухим тестом.
Верх посыпать натертым сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до готовности. После остывания нарезать на порционные кусочки и подавать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов
Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.
Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.
Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.
Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.
Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.
Читайте Новини.LIVE!