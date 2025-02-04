Насыпной пирог Вкусное безумие — быстрый рецепт к кофе или чаю

Насыпной пирог "Вкусное безумие". Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить что-то вкусное без лишних хлопот? Насыпной пирог "Вкусное безумие" покоряет простотой: без замешивания теста, без сложных ингредиентов, но с идеальным вкусом. Хрустящая корочка, нежная начинка со сметанной заливкой — и все это готовится всего за несколько минут. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте раз и этот рецепт станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 150 г;

овсяные хлопья — 100 г;

сахар — 80 г;

соль — ⅓ ч. л;

разрыхлитель — 1 ч. л;

сливочное масло — 100 г (+ 30 г для присыпки).

Для заливки:

сметана — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г.

Способ приготовления

Сливочное масло предварительно положить в морозильную камеру, чтобы оно стало твердым. Муку вместе с солью и разрыхлителем просеять через сито, добавить сахар и перемешать. Всыпать овсяные хлопья среднего помола и снова перемешать.

Сливочное масло Фото: smachnenke.com.ua

Подмерзшее масло натереть на крупной терке прямо в сыпучую смесь. Тщательно перемешать руками до образования мелкой крошки. Для начинки в глубокой миске взбить яйца со сметаной и сахаром до получения однородной жидкой массы.

Приготовление теста Фото: smachnenke.com.ua

Круглую форму смазать растительным маслом, по желанию выложить дно пергаментом. Насыпать немного сухой крошки, сверху полить небольшим количеством сметанной начинки. Чередовать слои, завершить сухим тестом.

Приготовление пирога Фото: smachnenke.com.ua

Верх посыпать натертым сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до готовности. После остывания нарезать на порционные кусочки и подавать к столу.

Готовый пирог Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.