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Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

1 грудня 2024 20:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Почему хурму заливают горячей водой — простой секрет, который должен знать каждый
Плоди хурми. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хурма — улюблений зимовий фрукт, але її терпкість може зіпсувати враження. Хочете, щоб вона стала солодкою та ніжною? Розповідаємо простий секрет — залийте хурму гарячою водою, і результат вас здивує.

Новини.LIVE розкажуть, навіщо заливати хурму гарячою водою, як працює цей метод і в чому його користь.

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Хурма з листям. Фото: Freepik

Хурма — це яскравий і солодкий зимовий фрукт, який люблять мільйони. Однак багато хто стикався з її неприємною терпкістю, особливо якщо плід виявився недостатньо стиглим. Але є простий та перевірений спосіб зробити хурму смачною та м'якою — залити її гарячою водою.

Чому хурма буває терпкою

Терпкість хурми спричинена танінами — речовинами, що містяться в незрілих плодах. Вони дають те саме "в'яжуче" відчуття язиком. При дозріванні рівень танінів значно знижується, і фрукт стає солодким. Але що робити, якщо хурма ще недостатньо стигла, а спробувати її хочеться вже зараз?

Заливання гарячою водою допомагає прискорити процес руйнування танінів, роблячи фрукт м'яким і солодким лише за кілька хвилин.

Як правильно залити хурму гарячою водою

як прибрати терпкість у хурми
Хурма на столі. Фото: Freepik

Процес дуже простий і не потребує особливих зусиль:

  • Виберіть хурму. Для цього способу підходять будь-які сорти, але особливо ефективний метод для терпких сортів, таких як Королек або звичайна куляста хурма.
  • Налийте гарячу воду. Вода має бути гарячою, але не кип'яток — близько 70-80°C.
  • Зануріть хурму. Покладіть плоди в глибоку миску і повністю залийте гарячою водою.
  • Залишіть на 10-15 хвилин. За цей час таніни руйнуються, а смак фрукта стає значно м'якшим.
  • Остудіть і насолоджуйтесь. Після процедури промийте холодною водою хурму, щоб вона була приємною на смак.

Чому цей спосіб працює

Таніни у хурмі розчиняються у воді і стають менш активними під дією високої температури. Гаряча вода допомагає зруйнувати їхню структуру, завдяки чому терпкість практично зникає.

До того ж цей метод підходить для обробки хурми перед приготуванням десертів, салатів або навіть гарячих страв.

Переваги методу:

  • Швидко. Не треба чекати, поки плід дозріє природним чином.
  • Просто. Вам знадобиться лише гаряча вода та кілька хвилин.
  • Ефективно. Терпкість зникає майже повністю, а смак стає насиченим та солодким.

Альтернативні способи усунути терпкість хурми

Якщо гаряча вода недоступна або ви хочете спробувати інші методи.

Ось кілька варіантів:

  • Заморожування. Покладіть хурму в морозильник на 12-24 години. Після розморожування фрукт стане м'яким та солодким.
  • Витримка у пакеті з яблуками. Хурма швидше дозріває поряд з яблуками або бананами завдяки етилену, що виділяється.
  • Природне дозрівання. Просто залиште плоди у теплому місці на кілька днів.

Використання хурми після обробки

Обробка гарячою водою не знижує корисні властивості хурми.

Цей фрукт залишається багатим на:

  • Вітамінами: A, C, E, групи B.
  • Мікроелементи: калій, магній, йод.
  • Клітковину. Вона допомагає роботі травної системи.

Завдяки цим властивостям хурма корисна для серця, зору, імунітету та загального зміцнення організму.

Коли краще вживати хурму

Ідеальний час для хурми — ранок чи перекушування між основними прийомами їжі. Цей фрукт чудово втамовує голод, дає заряд енергії та піднімає настрій своїми яскравими фарбами.

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