Почему хурму заливают горячей водой — простой секрет, который должен знать каждый.

Плоды хурмы. Фото: Freepik

Хурма — любимый зимний фрукт, но ее терпкость может испортить впечатление. Хотите, чтобы она стала сладкой и нежной? Рассказываем простой секрет — залейте хурму горячей водой и результат вас удивит.

Новини.LIVE расскажут зачем заливать хурму горячей водой, как работает этот метод и в чем его польза.

Читайте также:

Хурма с листьями. Фото: Freepik

Хурма – это яркий и сладкий зимний фрукт, который любят миллионы. Однако многие сталкивались с ее неприятной терпкостью, особенно если плод оказался недостаточно спелым. Но простой и проверенный способ сделать хурму вкусной и мягкой – залить ее горячей водой.

Почему хурма бывает терпкой

Терпкость хурмы вызвана танинами – веществами, содержащимися в незрелых плодах. Они дают то же "вяжущее" чувство языку. При созревании уровень таннинов значительно снижается, и фрукт становится сладким. Но что делать, если хурма еще недостаточно спела, а попробовать ее хочется уже сейчас?

Заливка горячей водой помогает ускорить процесс разрушения таннинов, делая фрукт мягким и сладким всего за несколько минут.

Как правильно залить хурму горячей водой

Хурма на столе. Фото: Freepik

Процесс очень простой и не требует особого труда:

Выберите хурму. Для этого способа подходят любые сорта, но особенно эффективный метод для терпких сортов, таких как королек или обычная шаровидная хурма.

Налейте горячую воду. Вода должна быть горячей, но не кипящей — около 70–80°C.

Погрузите хурму. Уложите плоды в глубокую миску и полностью залейте горячей водой.

Оставьте на 10–15 минут. За это время таннины разрушаются, а вкус фрукта становится гораздо более мягким.

Остудите и наслаждайтесь. После процедуры промойте холодной хурму водой, чтобы она была приятной по вкусу.

Почему этот способ работает

Танины в хурме растворяются в воде и становятся менее активными при воздействии высокой температуры. Горячая вода помогает разрушить их структуру, благодаря чему терпкость практически исчезает.

К тому же этот метод подходит для обработки хурмы перед приготовлением десертов, салатов или даже горячих блюд.

Преимущества метода:

Быстро. Не надо ждать, пока плод созреет естественным образом.

Просто. Вам понадобится только горячая вода и несколько минут.

Эффективно. Терпость исчезает почти полностью, а вкус становится насыщенным и сладким.

Альтернативные способы устранить терпкость хурмы

Если горячая вода недоступна или хотите попробовать другие методы.

Вот несколько вариантов:

Замораживание. Положите хурму в морозильник на 12-24 часа. После размораживания фрукт станет мягким и сладким.

Выдержка в пакете с яблоками. Хурма быстрее созревает рядом с яблоками или бананами благодаря выделяемому этилену.

Естественное созревание. Просто оставьте плоды в теплом месте на несколько дней.

Использование хурмы после обработки

Обработка горячей водой не снижает полезных свойств хурмы.

Этот фрукт остается богатым:

Витаминами: A, C, E, группы B.

Микроэлементы: калий, магний, йод.

Клетчаткой. Она помогает работе пищеварительной системы.

Благодаря этим свойствам хурма полезна для сердца, зрения, иммунитета и общего укрепления организма.

Когда лучше употреблять хурму

Идеальное время для хурмы — утро или перекус между основными приемами пищи. Этот фрукт прекрасно утоляет голод, дает заряд энергии и поднимает настроение своими яркими красками.

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не помешать здоровью.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей в одну минуту — проверенный способ.

Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.