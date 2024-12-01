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Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

1 декабря 2024 20:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Почему хурму заливают горячей водой — простой секрет, который должен знать каждый.
Плоды хурмы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хурма — любимый зимний фрукт, но ее терпкость может испортить впечатление. Хотите, чтобы она стала сладкой и нежной? Рассказываем простой секрет — залейте хурму горячей водой и результат вас удивит.

Новини.LIVE расскажут зачем заливать хурму горячей водой, как работает этот метод и в чем его польза.

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Хурма с листьями. Фото: Freepik

Хурма – это яркий и сладкий зимний фрукт, который любят миллионы. Однако многие сталкивались с ее неприятной терпкостью, особенно если плод оказался недостаточно спелым. Но простой и проверенный способ сделать хурму вкусной и мягкой – залить ее горячей водой.

Почему хурма бывает терпкой

Терпкость хурмы вызвана танинами – веществами, содержащимися в незрелых плодах. Они дают то же "вяжущее" чувство языку. При созревании уровень таннинов значительно снижается, и фрукт становится сладким. Но что делать, если хурма еще недостаточно спела, а попробовать ее хочется уже сейчас?

Заливка горячей водой помогает ускорить процесс разрушения таннинов, делая фрукт мягким и сладким всего за несколько минут.

Как правильно залить хурму горячей водой

как убрать терпкость у хурмы
Хурма на столе. Фото: Freepik

Процесс очень простой и не требует особого труда:

  • Выберите хурму. Для этого способа подходят любые сорта, но особенно эффективный метод для терпких сортов, таких как королек или обычная шаровидная хурма.
  • Налейте горячую воду. Вода должна быть горячей, но не кипящей — около 70–80°C.
  • Погрузите хурму. Уложите плоды в глубокую миску и полностью залейте горячей водой.
  • Оставьте на 10–15 минут. За это время таннины разрушаются, а вкус фрукта становится гораздо более мягким.
  • Остудите и наслаждайтесь. После процедуры промойте холодной хурму водой, чтобы она была приятной по вкусу.

Почему этот способ работает

Танины в хурме растворяются в воде и становятся менее активными при воздействии высокой температуры. Горячая вода помогает разрушить их структуру, благодаря чему терпкость практически исчезает.

К тому же этот метод подходит для обработки хурмы перед приготовлением десертов, салатов или даже горячих блюд.

Преимущества метода:

  • Быстро. Не надо ждать, пока плод созреет естественным образом.
  • Просто. Вам понадобится только горячая вода и несколько минут.
  • Эффективно. Терпость исчезает почти полностью, а вкус становится насыщенным и сладким.

Альтернативные способы устранить терпкость хурмы

Если горячая вода недоступна или хотите попробовать другие методы.

Вот несколько вариантов:

  • Замораживание. Положите хурму в морозильник на 12-24 часа. После размораживания фрукт станет мягким и сладким.
  • Выдержка в пакете с яблоками. Хурма быстрее созревает рядом с яблоками или бананами благодаря выделяемому этилену.
  • Естественное созревание. Просто оставьте плоды в теплом месте на несколько дней.

Использование хурмы после обработки

Обработка горячей водой не снижает полезных свойств хурмы.

Этот фрукт остается богатым:

  • Витаминами: A, C, E, группы B.
  • Микроэлементы: калий, магний, йод.
  • Клетчаткой. Она помогает работе пищеварительной системы.

Благодаря этим свойствам хурма полезна для сердца, зрения, иммунитета и общего укрепления организма.

Когда лучше употреблять хурму

Идеальное время для хурмы — утро или перекус между основными приемами пищи. Этот фрукт прекрасно утоляет голод, дает заряд энергии и поднимает настроение своими яркими красками.

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