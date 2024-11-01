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Не квашена, а ферментована капуста — рецепт від Клопотенка

1 листопада 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Не квашена, а ферментована капуста — справжній рецепт від Євгена Клопотенка
Квашена капуста. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ферментована капуста — це не просто закуска, а цілий світ смаку та користі. Євген Клопотенко пропонує автентичний рецепт, що відрізняється від класичного квашення. Спробуйте приготувати капусту за його рецептом, щоб відчути глибокий, насичений смак і зберегти максимум вітамінів для здоров'я. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться (для трилітрової банки): 

  • 2-2,5 кг капусти;
  • 1 морква;
  • 2 ст. л. солі. 

Якщо у вас 1 кг капусти, то 15-20 г солі (1 ст.л. без гірки). 

Спосіб приготування 

Качани капусти помийте, за необхідності зніміть з них верхнє листя. Пошаткуйте на тертці або наріжте тонкими смужками за допомогою звичайного кухонного ножа.

рецепт ферментованої капусти
Подрібнення капусти. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Порізану капусту розкладіть на поверхні столу, додайте натерту на тертці одну моркву та сіль у розрахунку дві столові ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти.

простий рецепт ферментованої капусти
Капуста та морква. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Перемішайте все руками, але не віджимайте, саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусту. Щільно і по вінця набивайте суміш у банку. Залишайте ферментуватися у теплому місці.

смачний рецепт ферментованої капусти
Капуста в банці. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку. Не лякайтеся, якщо на цьому етапі у приміщенні ви відчуєте не надто приємний аромат. Він згодом зникне. Капуста буде готова для вживання за 3-4 доби, зберігати її потім треба в холодильнику. 

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