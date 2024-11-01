Не квашена, а ферментована капуста — справжній рецепт від Євгена Клопотенка

Не квашена, а ферментована капуста — рецепт від Клопотенка
Ферментована капуста — це не просто закуска, а цілий світ смаку та користі. Євген Клопотенко пропонує автентичний рецепт, що відрізняється від класичного квашення. Спробуйте приготувати капусту за його рецептом, щоб відчути глибокий, насичений смак і зберегти максимум вітамінів для здоров'я.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться (для трилітрової банки):
- 2-2,5 кг капусти;
- 1 морква;
- 2 ст. л. солі.
Якщо у вас 1 кг капусти, то 15-20 г солі (1 ст.л. без гірки).
Спосіб приготування
Качани капусти помийте, за необхідності зніміть з них верхнє листя. Пошаткуйте на тертці або наріжте тонкими смужками за допомогою звичайного кухонного ножа.
Порізану капусту розкладіть на поверхні столу, додайте натерту на тертці одну моркву та сіль у розрахунку дві столові ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти.
Перемішайте все руками, але не віджимайте, саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусту. Щільно і по вінця набивайте суміш у банку. Залишайте ферментуватися у теплому місці.
За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку. Не лякайтеся, якщо на цьому етапі у приміщенні ви відчуєте не надто приємний аромат. Він згодом зникне. Капуста буде готова для вживання за 3-4 доби, зберігати її потім треба в холодильнику.
Раніше ми писали про делікатес на зиму, за ним ганялися всі господині у 90-х — заготівля із солодких перців.
Також радимо ознайомитися з рецептом болгарського перцю по-корейськи — смачна та соковита закуска.
Ще ми писали про рецепт маринованого перцю на зиму.
Читайте Новини.LIVE!