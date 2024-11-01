Не квашеная, а ферментированная капуста – настоящий рецепт от Евгения Клопотенко

Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Ферментированная капуста — это не просто закуска, а целый мир вкуса и пользы. Евгений Клопотенко предлагает аутентичный рецепт, отличающийся от классического квашения. Попытайтесь приготовить капусту по его рецепту, чтобы почувствовать глубокий, насыщенный вкус и сохранить максимум витаминов для здоровья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится (для трехлитровой банки):

2-2,5 кг капусты;

1 морковь;

2 ст. л. соли.

Если у вас 1 кг капусты, то 15-20 г соли (1 ст.л. без горки).

Способ приготовления

Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или нарежьте тонкими полосками с помощью обычного кухонного ножа.

Измельчение капусты. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке одну морковь и соль в расчете на две столовые ложки (без горки) на трехлитровую банку капусты.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Перемешайте все руками, но не отжимайте, именно это важно, если вы любите хрустящую капусту. Плотно и до краев набивайте смесь в банку. Оставляйте ферментироваться в теплом месте.

Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Через день-два капуста пустит сок, поэтому следует под банку поставить глубокую миску или тарелку. Не бойтесь, если на этом этапе в помещении вы почувствуете не слишком приятный аромат. Он впоследствии исчезнет. Капуста будет готова к употреблению за 3-4 суток, хранить ее потом нужно в холодильнике.

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