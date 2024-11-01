Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Не квашеная, а ферментированная капуста — рецепт от Клопотенко arrow

Не квашеная, а ферментированная капуста — рецепт от Клопотенко

1 ноября 2024 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Не квашеная, а ферментированная капуста – настоящий рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ферментированная капуста — это не просто закуска, а целый мир вкуса и пользы. Евгений Клопотенко предлагает аутентичный рецепт, отличающийся от классического квашения. Попытайтесь приготовить капусту по его рецепту, чтобы почувствовать глубокий, насыщенный вкус и сохранить максимум витаминов для здоровья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится (для трехлитровой банки):

  • 2-2,5 кг капусты;
  • 1 морковь;
  • 2 ст. л. соли.

Если у вас 1 кг капусты, то 15-20 г соли (1 ст.л. без горки).

Способ приготовления

Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или нарежьте тонкими полосками с помощью обычного кухонного ножа.

рецепт ферментированной капусты
Измельчение капусты. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке одну морковь и соль в расчете на две столовые ложки (без горки) на трехлитровую банку капусты.

простой рецепт ферментированной капусты
Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Перемешайте все руками, но не отжимайте, именно это важно, если вы любите хрустящую капусту. Плотно и до краев набивайте смесь в банку. Оставляйте ферментироваться в теплом месте.

вкусный рецепт ферментированной капусты
Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Через день-два капуста пустит сок, поэтому следует под банку поставить глубокую миску или тарелку. Не бойтесь, если на этом этапе в помещении вы почувствуете не слишком приятный аромат. Он впоследствии исчезнет. Капуста будет готова к употреблению за 3-4 суток, хранить ее потом нужно в холодильнике.

Раньше мы писали о деликатес на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев.

Также советуем ознакомиться с рецептом болгарского перца по-корейски — вкусная и сочная закуска.

Еще мы писали о рецепте маринованного перца на зиму.

рецепты шеф-повар заготовка на зиму квашенная капуста Евгений Клопотенко капуста

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Синоптики сообщили, в каких регионах будут сильные порывы ветра

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

04:30 В Украине снизились темпы мобилизации

04:03 Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая зарплата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

03:07 Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

Срочная новость

02:38 В Харькове раздался взрыв

02:25 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

01:32 Врач требовал взятку за непригодность к ВСУ — как наказал суд

01:28 РФ атаковала Харьков и Дергачи — есть пострадавшие

05:05 Синоптики сообщили, в каких регионах будут сильные порывы ветра

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

04:30 В Украине снизились темпы мобилизации

04:03 Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая зарплата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

03:07 Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

Срочная новость

02:38 В Харькове раздался взрыв

02:25 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

01:32 Врач требовал взятку за непригодность к ВСУ — как наказал суд

01:28 РФ атаковала Харьков и Дергачи — есть пострадавшие

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре