Сніданок за 10 хвилин — новий рецепт для всієї сім'ї

Оладки з яйцем. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо набридли звичні сніданки, спробуйте щось нове. Цей рецепт за 10 хвилин не є оладками чи сирниками, але стане вашим улюбленим ранковим частуванням. Швидко, смачно та просто.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце 1 шт.;

сіль 1 ч. л.;

цукор 1,5 ч.л.;

кефір гарячий 500 мл;

борошно 400 г;

олія 2 ст. л.;

сода 1 ч. л.;

олія для смаження.

Для начинки:

яйця варені 4 шт.;

цибуля зелена 50 г.

Спосіб приготування

Яйце змішати з сіллю та цукром у мисці. Влити гарячий кефір, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати олію і знову перемішати, наприкінці додати соду.

Яйця та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця нарізати кубиками, подрібнити зелену цибулю. Все змішати з тістом.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді з олією викладаємо тісто столовою ложкою. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

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