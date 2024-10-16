Сніданок за 10 хвилин — новий рецепт для всієї сім'ї

Не оладки і не сирники — новий рецепт сніданку за 10 хвилин
Якщо набридли звичні сніданки, спробуйте щось нове. Цей рецепт за 10 хвилин не є оладками чи сирниками, але стане вашим улюбленим ранковим частуванням. Швидко, смачно та просто.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт.;
- сіль 1 ч. л.;
- цукор 1,5 ч.л.;
- кефір гарячий 500 мл;
- борошно 400 г;
- олія 2 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- олія для смаження.
Для начинки:
- яйця варені 4 шт.;
- цибуля зелена 50 г.
Спосіб приготування
Яйце змішати з сіллю та цукром у мисці. Влити гарячий кефір, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати олію і знову перемішати, наприкінці додати соду.
Варені яйця нарізати кубиками, подрібнити зелену цибулю. Все змішати з тістом.
На розігрітій сковороді з олією викладаємо тісто столовою ложкою. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.
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