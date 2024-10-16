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Не оладки і не сирники — новий рецепт сніданку за 10 хвилин

16 жовтня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 10 хвилин — новий рецепт для всієї сім'ї
Оладки з яйцем. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо набридли звичні сніданки, спробуйте щось нове. Цей рецепт за 10 хвилин не є оладками чи сирниками, але стане вашим улюбленим ранковим частуванням. Швидко, смачно та просто. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйце 1 шт.;
  • сіль 1 ч. л.;
  • цукор 1,5 ч.л.;
  • кефір гарячий 500 мл;
  • борошно 400 г;
  • олія 2 ст. л.;
  • сода 1 ч. л.;
  • олія для смаження. 

Для начинки: 

  • яйця варені 4 шт.;
  • цибуля зелена 50 г.

Спосіб приготування 

Яйце змішати з сіллю та цукром у мисці. Влити гарячий кефір, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати олію і знову перемішати, наприкінці додати соду.

рецепт оладок з вареними яйцями
Яйця та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця нарізати кубиками, подрібнити зелену цибулю. Все змішати з тістом.

рецепт оладок з цибулею та вареними яйцями
Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді з олією викладаємо тісто столовою ложкою. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

смачний рецепт оладок з цибулею та вареними яйцями
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

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