Завтрак за 10 минут – новый рецепт для всей семьи

Оладьи с яйцом. Фото: gospodynka.com.ua

Если надоели привычные завтраки, попробуйте что-нибудь новое. Этот рецепт за 10 минут не является оладьями или сырниками, но станет вашим любимым утренним блюдом. Быстро, вкусно и просто.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо 1 шт.;

соль 1 ч. л.;

сахар 1,5 ч. л.;

кефир горячий 500 мл;

мука 400 г;

масло 2 ст. л.;

сода 1 ч. л.;

масло для обжаривания.

Для начинки:

яйца вареные 4 шт.;

лук зеленый 50 г.

Способ приготовления

Яйцо смешать с солью и сахаром в тарелке. Добавить горячий кефир, всыпать муку и тщательно перемешать. Добавить масло и снова перемешать, а в конце добавить соду.

Яйца и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца нарезать кубиками, измельчить зеленый лук. Все смешать с тестом.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с растительным маслом выкладываем тесто столовой ложкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

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