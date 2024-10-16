Завтрак за 10 минут – новый рецепт для всей семьи

Не оладьи и не сырники — новый рецепт завтрака за 10 минут
Если надоели привычные завтраки, попробуйте что-нибудь новое. Этот рецепт за 10 минут не является оладьями или сырниками, но станет вашим любимым утренним блюдом. Быстро, вкусно и просто.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт.;
- соль 1 ч. л.;
- сахар 1,5 ч. л.;
- кефир горячий 500 мл;
- мука 400 г;
- масло 2 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- масло для обжаривания.
Для начинки:
- яйца вареные 4 шт.;
- лук зеленый 50 г.
Способ приготовления
Яйцо смешать с солью и сахаром в тарелке. Добавить горячий кефир, всыпать муку и тщательно перемешать. Добавить масло и снова перемешать, а в конце добавить соду.
Вареные яйца нарезать кубиками, измельчить зеленый лук. Все смешать с тестом.
На разогретой сковороде с растительным маслом выкладываем тесто столовой ложкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.
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