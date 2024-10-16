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Не оладьи и не сырники — новый рецепт завтрака за 10 минут

16 октября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак за 10 минут – новый рецепт для всей семьи
Оладьи с яйцом. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если надоели привычные завтраки, попробуйте что-нибудь новое. Этот рецепт за 10 минут не является оладьями или сырниками, но станет вашим любимым утренним блюдом. Быстро, вкусно и просто.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйцо 1 шт.;
  • соль 1 ч. л.;
  • сахар 1,5 ч. л.;
  • кефир горячий 500 мл;
  • мука 400 г;
  • масло 2 ст. л.;
  • сода 1 ч. л.;
  • масло для обжаривания.

Для начинки:

  • яйца вареные 4 шт.;
  • лук зеленый 50 г.

Способ приготовления

Яйцо смешать с солью и сахаром в тарелке. Добавить горячий кефир, всыпать муку и тщательно перемешать. Добавить масло и снова перемешать, а в конце добавить соду.

рецепт оладий с вареными яйцами
Яйца и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца нарезать кубиками, измельчить зеленый лук. Все смешать с тестом.

рецепт оладий с луком и вареными яйцами
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с растительным маслом выкладываем тесто столовой ложкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

вкусный рецепт оладий с луком и вареными яйцами
Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

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рецепты лайфхаки яйца оладьи идея для завтрака

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