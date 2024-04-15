Що приготувати з вчорашнього картопляного пюре — простий рецепт смачної страви.

Картопляні паляниці. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Просто геніальна страва. Якщо у вас залишилось картопляне пюре, то цей варіант швидких паляничок просто знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

картопляне пюре 500 г;

вода 200 мл;

сіль 0,5 ч.л.;

цукор 0,5 ч.л.;

дріжджі свіжі 10 г;

борошно 500 г.

Добавки в тісто:

ковбаса варена 100 г;

перець болгарський заморожений 40 г.

Як добавку можна використовувати:

гриби;

помідори;

смажену цибулю;

часник;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно до води додати дріжджі та цукор, все ретельно перемішати.

Картопляне пюре та дріжджі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потмі додати картопляне пюре, борошно та сіль, все ретельно перемішати.

Картопляне тісто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До картопляного тіста додати начинку за своїм смаком, наприклад, ковбасу та помідори.

Ковбаса та помідори. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Розкатати картопляне тісто в товсе коло.

Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Поім це коло поділити на частини. Ви можете зробити це будь-яким зручним способом або як в цьому рецепті.

Картопляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Смажити картопляні паляниці на сковороді з обох сторін до золотої скоринки.

Картопляні паляниці. Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Такі паляниці можна подавати як окрему страву або як пиріжки.

Картопляні паляниці. Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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