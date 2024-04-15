Що приготувати з вчорашнього картопляного пюре — простий рецепт смачної страви.

Не викидайте вчорашнє пюре — рецепт фінських картопляних паляничок
Просто геніальна страва. Якщо у вас залишилось картопляне пюре, то цей варіант швидких паляничок просто знахідка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- картопляне пюре 500 г;
- вода 200 мл;
- сіль 0,5 ч.л.;
- цукор 0,5 ч.л.;
- дріжджі свіжі 10 г;
- борошно 500 г.
Добавки в тісто:
- ковбаса варена 100 г;
- перець болгарський заморожений 40 г.
Як добавку можна використовувати:
- гриби;
- помідори;
- смажену цибулю;
- часник;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно до води додати дріжджі та цукор, все ретельно перемішати.
Потмі додати картопляне пюре, борошно та сіль, все ретельно перемішати.
До картопляного тіста додати начинку за своїм смаком, наприклад, ковбасу та помідори.
Розкатати картопляне тісто в товсе коло.
Поім це коло поділити на частини. Ви можете зробити це будь-яким зручним способом або як в цьому рецепті.
Смажити картопляні паляниці на сковороді з обох сторін до золотої скоринки.
Такі паляниці можна подавати як окрему страву або як пиріжки.
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