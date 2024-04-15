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Не викидайте вчорашнє пюре — рецепт фінських картопляних паляничок

15 квітня 2024 19:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з вчорашнього картопляного пюре — простий рецепт смачної страви.
Картопляні паляниці. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Просто геніальна страва. Якщо у вас залишилось картопляне пюре, то цей варіант швидких паляничок просто знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

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Вам знадобиться: 

  • картопляне пюре 500 г;
  • вода 200 мл;
  • сіль 0,5 ч.л.;
  • цукор 0,5 ч.л.;
  • дріжджі свіжі 10 г;
  • борошно 500 г.

Добавки в тісто:

  • ковбаса варена 100 г;
  • перець болгарський заморожений 40 г. 

Як добавку можна використовувати:

  • гриби;
  • помідори;
  • смажену цибулю;
  • часник;
  • зелень.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно до води додати дріжджі та цукор, все ретельно перемішати. 

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Картопляне пюре та дріжджі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потмі додати картопляне пюре, борошно та сіль, все ретельно перемішати. 

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Картопляне тісто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До картопляного тіста додати начинку за своїм смаком, наприклад, ковбасу та помідори. 

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Ковбаса та помідори. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Розкатати картопляне тісто в товсе коло. 

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Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Поім це коло поділити на частини. Ви можете зробити це будь-яким зручним способом або як в цьому рецепті. 

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Картопляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Смажити картопляні паляниці на сковороді з обох сторін до золотої скоринки. 

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Картопляні паляниці. Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Такі паляниці можна подавати як окрему страву або як пиріжки. 

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Картопляні паляниці. Картоляне тісто з начинкою. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фрітата.

рецепти
лайфхаки
картопля
паляниця
пиріжки на сковороді

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