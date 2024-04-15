Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре – простой рецепт вкусного блюда.

Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Просто гениальное блюдо. Если у вас осталось картофельное пюре, то этот вариант лепешек на быструю руку просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

картофельное пюре 500 г;

вода 200 мл;

соль 0,5 ч.л.;

сахар 0,5 ч.л.;

дрожжи свежие 10 г;

мука 500 г.

Добавки в тесто:

колбаса вареная 100 г;

перец замороженный болгарский 40 г.

В качестве добавок можно использовать:

грибы;

помидоры;

жареный лук;

чеснок;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно к воде добавить дрожжи и сахар, все тщательно перемешать.

Картофельное пюре и дрожжи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем добавить картофельное пюре, муку и соль, все тщательно перемешать.

Картофельное тесто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К картофельному тесту добавить начинку по своему вкусу, например, колбасу и помидоры.

Колбаса и помидоры. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раскатать картофельное тесто в толстый круг.

Картофельное тесто с начинкой. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем этот круг разделить на части. Вы можете сделать это любым удобным способом или как в этом рецепте.

Картофельное тесто с начинкой. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Жарить картофельные лепешки на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Такие лепешки можно подавать как отдельное блюдо или как пирожки.

Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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