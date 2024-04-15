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Не выбрасывайте вчерашнее пюре — рецепт финских картофельных лепешек

15 апреля 2024 19:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре – простой рецепт вкусного блюда.
Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Просто гениальное блюдо. Если у вас осталось картофельное пюре, то этот вариант лепешек на быструю руку просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • картофельное пюре 500 г;
  • вода 200 мл;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • сахар 0,5 ч.л.;
  • дрожжи свежие 10 г;
  • мука 500 г.

Добавки в тесто:

  • колбаса вареная 100 г;
  • перец замороженный болгарский 40 г.

В качестве добавок можно использовать:

  • грибы;
  • помидоры;
  • жареный лук;
  • чеснок;
  • зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно к воде добавить дрожжи и сахар, все тщательно перемешать.

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Картофельное пюре и дрожжи. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем добавить картофельное пюре, муку и соль, все тщательно перемешать.

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Картофельное тесто. Фото: YouTube @prosti_retsepty

К картофельному тесту добавить начинку по своему вкусу, например, колбасу и помидоры.

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Колбаса и помидоры. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раскатать картофельное тесто в толстый круг.

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Картофельное тесто с начинкой. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем этот круг разделить на части. Вы можете сделать это любым удобным способом или как в этом рецепте.

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Картофельное тесто с начинкой. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Жарить картофельные лепешки на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

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Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Такие лепешки можно подавать как отдельное блюдо или как пирожки.

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Картофельные лепешки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

рецепты
лайфхаки
картошка
паляница
пирожки на сковороде

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