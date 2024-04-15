Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре – простой рецепт вкусного блюда.

Не выбрасывайте вчерашнее пюре — рецепт финских картофельных лепешек
Просто гениальное блюдо. Если у вас осталось картофельное пюре, то этот вариант лепешек на быструю руку просто находка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- картофельное пюре 500 г;
- вода 200 мл;
- соль 0,5 ч.л.;
- сахар 0,5 ч.л.;
- дрожжи свежие 10 г;
- мука 500 г.
Добавки в тесто:
- колбаса вареная 100 г;
- перец замороженный болгарский 40 г.
В качестве добавок можно использовать:
- грибы;
- помидоры;
- жареный лук;
- чеснок;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно к воде добавить дрожжи и сахар, все тщательно перемешать.
Затем добавить картофельное пюре, муку и соль, все тщательно перемешать.
К картофельному тесту добавить начинку по своему вкусу, например, колбасу и помидоры.
Раскатать картофельное тесто в толстый круг.
Затем этот круг разделить на части. Вы можете сделать это любым удобным способом или как в этом рецепте.
Жарить картофельные лепешки на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.
Такие лепешки можно подавать как отдельное блюдо или как пирожки.
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