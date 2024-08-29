Смачної аджика на зиму з жмиху помідорів — покроковий рецепт

Аджика на зиму. Фото: Freepik

Не викидайте залишки після приготування соку з помідорів. Вони можуть стати основою для надзвичайно смачної аджики на зиму, яка здивує вас своїм насиченим смаком і ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1,5 кг жмихів з помідорів або 2,5 кг помідорів;

1 кг яблук;

1 кг болгарського перцю;

300 г часнику;

1 кг моркви;

1 л води, якщо готуєте зі жмихів (якщо з помідорів, вода не потрібна);

250 г цукру;

200 мл олії;

1 ч.л. гострого червоного меленого перцю;

250 мл оцту;

3 ст.л. солі.

Спосіб приготування

Жмихи або подрібнені помідори, яблука, болгарський перець і моркву можна перебити в блендері або пропустити через м'ясорубку.

Нарізана цибуля. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Отриману масу висипаємо в чавунний казан, додаємо воду (якщо готуєте з помідорів, воду не додаємо), цукор, олію та червоний мелений гострий перець.

Морква та яблука. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Ретельно перемішати і варимо на повільному вогні протягом 2 годин, помішуючи кожні 10 хвилин. Після цього додаємо оцет, сіль та подрібнений часник.

Приготування аджики. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Продовжуємо варити ще 20 хвилин. Готову аджику розкладаємо в стерилізовані банки та закатуємо стерилізованими кришками.

Аджика в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.