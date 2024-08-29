Вкусный аджик на зиму из жмиха помидоров – пошаговый рецепт

Аджика на зиму. Фото: Freepik

Не выбрасывайте остатки после приготовления сока из помидоров. Они могут стать основой для вкуснейшей аджики на зиму, которая удивит вас своим насыщенным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

1,5 кг жмиха из помидоров или 2,5 кг помидоров;

1 кг яблок;

1 кг болгарского перца;

300 г чеснока;

1 кг моркови;

1 л воды, если готовите из жмыха (если из помидоров, вода не нужна);

250 г сахара;

200 мл растительного масла;

1 ч.л. острого красного молотого перца;

250 мл уксуса;

3 ст.л. соли.

Способ приготовления

Жмых или измельченные помидоры, яблоки, болгарский перец и морковь можно перебить в блендере или пропустить через мясорубку.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Получившуюся массу высыпаем в чугунный казан, добавляем воду (если готовите из помидоров, воду не добавляем), сахар, масло и красный молотый острый перец.

Морковь и яблоки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Тщательно перемешаем и варим на медленном огне в течение 2 часов, помешивая каждые 10 минут. После этого добавляем уксус, соль и измельченный чеснок.

Приготовление аджики. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Продолжаем варить еще 20 минут. Готовую аджику раскладываем в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.

Аджика в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.