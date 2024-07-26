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Не всі знають, як правильно приготувати напій тархун, хоча це дуже просто

26 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Охолодний і смачний літній тархун — простий покроковий рецепт
Тархун у склянці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Напій тархун — це освіжаючий та ароматний напій, який можна легко приготувати вдома. Цей напій, зроблений зі свіжого естрагону (тархуну), має унікальний смак і низку корисних властивостей.

Новини.LIVE розкажуть, як можна приготувати тархун в домашніх умовах.

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Вам знадобиться:

  • 1 великий пучок свіжого естрагону (тархуну);
  • 1 лимон;
  • 200 г цукру;
  • 1 літр води;
  • газована вода (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно промийте свіжий естрагон під холодною водою. Відокремте листя від стебел і наріжте їх.

У каструлю налийте 1 літр води та додайте цукор. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть воду до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.

рецепт приготування тархуну
Тархун у склянці. Фото: Freepik

Як тільки сироп закипить, додайте нарізане листя естрагону і проваріть його 2-3 хвилини. Зніміть каструлю з вогню та дайте настоятися під кришкою близько 30 хвилин.

Процідіть настояний сироп через сито чи марлю, щоб забрати листя естрагону. Сироп має бути прозорим та ароматним. Видавити сік з лимона і додати його в сироп. Добре перемішайте. Перелийте сироп у скляну пляшку або банку та охолодіть у холодильнику не менше 2 годин.

Для подачі налийте трохи сиропу в склянку (до смаку) і додайте холодну газовану воду. Якщо ви віддаєте перевагу негазованому напою, просто розбавте сироп холодною водою. Прикрасьте склянку гілочкою свіжого естрагону та часточкою лимона.

Додаткові поради

Ви можете регулювати насолоду насолодою, додаючи більше або менше сиропу за смаком. Якщо ви хочете більш інтенсивного смаку, додайте більше свіжого естрагону при приготуванні сиропу.

рецепт приготування домашнього тархуна
Зелень для тархуну. Фото: Freepik

Зберігайте сироп, що залишився, в холодильнику в герметично закритій пляшці до 1 тижня. Тепер ви знаєте, як просто і швидко приготувати освіжаючий напій тархун в домашніх умовах.

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