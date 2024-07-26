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Не все знают, как правильно приготовить напиток тархун, хотя это очень просто

26 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Охлаждающий и вкусный летний тархун — простой пошаговый рецепт
Тархун в стакане. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Напиток тархун — это освежающий и ароматный напиток, который можно легко приготовить дома. Этот напиток, сделанный из свежего эстрагона (тархуна), обладает уникальным вкусом и рядом полезных свойств. 

Новини.LIVE расскажут, как можно приготовить тархун в домашних условиях. 

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Вам понадобится:

  • 1 большой пучок свежего эстрагона (тархуна);
  • 1 лимон;
  • 200 г сахара;
  • 1 литр воды;
  • газированная вода (по желанию).

Способ приготовления

Тщательно промойте свежий эстрагон под холодной водой. Отделите листья от стеблей и нарежьте их.

В кастрюлю налейте 1 литр воды и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

рецепт приготовления тархуна
Тархун в стакане. Фото: Freepik

Как только сироп закипит, добавьте нарезанные листья эстрагона и проварите их 2-3 минуты. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться под крышкой около 30 минут.

Процедите настоянный сироп через сито или марлю, чтобы убрать листья эстрагона. Сироп должен быть прозрачным и ароматным. Выжмите сок из лимона и добавьте его в сироп. Хорошо перемешайте. Перелейте сироп в стеклянную бутылку или банку и охладите в холодильнике не менее 2 часов.

Для подачи налейте немного сиропа в стакан (по вкусу) и добавьте холодную газированную воду. Если вы предпочитаете негазированный напиток, просто разбавьте сироп холодной водой. Украсьте стакан веточкой свежего эстрагона и долькой лимона.

Дополнительные советы

Вы можете регулировать сладость напитка, добавляя больше или меньше сиропа по вкусу. Если вы хотите более интенсивный вкус, добавьте больше свежего эстрагона при приготовлении сиропа.

рецепт приготовления домашнего тархуна
Зелень для тархуна. Фото: Freepik

Храните оставшийся сироп в холодильнике в герметично закрытой бутылке до 1 недели. Теперь вы знаете, как просто и быстро приготовить освежающий напиток тархун в домашних условиях. 

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