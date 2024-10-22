Недільний яблучний пиріг — традиційна соковита випічка Західної України

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати рідних ароматною домашньою випічкою? Недільний яблучний пиріг — це класична страва Західної України, яка поєднує соковиті яблука та ніжне тісто, створюючи справжню кулінарну насолоду.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

150 г цукру;

50 г молока;

150 г олії;

300 г борошна;

15 г розпушувача;

6 яблук.

Спосіб приготування

Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром. Додати молоко і олію, перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замішати міксером до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити яблука, нарізати кубиками і змішати з тістом. Форму діаметром 28 см застелити пергаментом, змастити м’яким маслом, обсипати панірувальними сухарями і вилити все тісто.

Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти ціле яблуко і ще по колу шматочки яблук. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 45 хвилин.

Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

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