Недільний яблучний пиріг — традиційна соковита випічка Західної України

"Недільний" великий та соковитий яблучний пиріг — випічка Західної України
Хочете здивувати рідних ароматною домашньою випічкою? Недільний яблучний пиріг — це класична страва Західної України, яка поєднує соковиті яблука та ніжне тісто, створюючи справжню кулінарну насолоду.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 150 г цукру;
- 50 г молока;
- 150 г олії;
- 300 г борошна;
- 15 г розпушувача;
- 6 яблук.
Спосіб приготування
Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром. Додати молоко і олію, перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замішати міксером до однорідності.
Очистити яблука, нарізати кубиками і змішати з тістом. Форму діаметром 28 см застелити пергаментом, змастити м’яким маслом, обсипати панірувальними сухарями і вилити все тісто.
Викласти ціле яблуко і ще по колу шматочки яблук. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 45 хвилин.
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