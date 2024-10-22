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"Недільний" великий та соковитий яблучний пиріг — випічка Західної України

22 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Недільний яблучний пиріг — традиційна соковита випічка Західної України
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете здивувати рідних ароматною домашньою випічкою? Недільний яблучний пиріг — це класична страва Західної України, яка поєднує соковиті яблука та ніжне тісто, створюючи справжню кулінарну насолоду. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 3 яйця;
  • 150 г цукру;
  • 50 г молока;
  • 150 г олії;
  • 300 г борошна;
  • 15 г розпушувача;
  • 6 яблук. 

Спосіб приготування

Збити міксером до посвітління маси яйця з цукром. Додати молоко і олію, перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замішати міксером до однорідності.

великий та соковитий яблучний пиріг
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити яблука, нарізати кубиками і змішати з тістом. Форму діаметром 28 см застелити пергаментом, змастити м’яким маслом, обсипати панірувальними сухарями і вилити все тісто. 

соковитий яблучний пиріг
Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти ціле яблуко і ще по колу шматочки яблук. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 45 хвилин.

соковитий яблучний пиріг рецепт
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді Майстер Шеф. 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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