"Воскресный" крупный и сочный яблочный пирог — выпечка Западной Украины
Хотите удивить родных ароматной домашней выпечкой? Воскресный яблочный пирог — это классическое блюдо Западной Украины, сочетающее сочные яблоки и нежное тесто и создающее настоящее кулинарное наслаждение.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 50 г молока;
- 150 г растительного масла;
- 300 г муки;
- 15 г разрыхлителя;
- 6 яблок.
Способ приготовления
Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замешать миксером до однородности.
Очистить яблоки, порезать кубиками и смешать с тестом. Форму диаметром 28 см застелить пергаментом, смазать мягким маслом, обсыпать панировочными сухарями и вылить все тесто.
Выложить целое яблоко и еще по кругу кусочки яблок. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 45 минут.
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