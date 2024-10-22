Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow "Воскресный" крупный и сочный яблочный пирог — выпечка Западной Украины arrow

"Воскресный" крупный и сочный яблочный пирог — выпечка Западной Украины

22 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Воскресный яблочный пирог — традиционная сочная выпечка Западной Украины
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите удивить родных ароматной домашней выпечкой? Воскресный яблочный пирог — это классическое блюдо Западной Украины, сочетающее сочные яблоки и нежное тесто и создающее настоящее кулинарное наслаждение. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 50 г молока;
  • 150 г растительного масла;
  • 300 г муки;
  • 15 г разрыхлителя;
  • 6 яблок.

Способ приготовления

Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замешать миксером до однородности.

большой и сочный яблочный пирог
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить яблоки, порезать кубиками и смешать с тестом. Форму диаметром 28 см застелить пергаментом, смазать мягким маслом, обсыпать панировочными сухарями и вылить все тесто.

сочный яблочный пирог
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить целое яблоко и еще по кругу кусочки яблок. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 45 минут.

сочный яблочный пирог рецепт
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф.

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

рецепты пирог пирог с яблоками пирог к чаю шарлотка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

02:29 Кремль планировал поджоги заводов по всей Европе — задержанный украинец дал показания

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

01:55 Маск выдаст избирателям Трампа по миллиону долларов — может получить обвинения в подкупе

01:32 Житель Сумской области распространял сообщения в поддержку РФ — что решил суд

01:30 В ТЦК объяснили, улучшилось ли качество мобилизации благодаря повесткам по почте

01:11 Президент ОАЭ заявил Путину, что хочет и дальше способствовать обмену пленными с обеих сторон

01:05 Есть попадания в жилые дома, один человек в больнице — последствия обстрела Сум

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

02:29 Кремль планировал поджоги заводов по всей Европе — задержанный украинец дал показания

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

01:55 Маск выдаст избирателям Трампа по миллиону долларов — может получить обвинения в подкупе

01:32 Житель Сумской области распространял сообщения в поддержку РФ — что решил суд

01:30 В ТЦК объяснили, улучшилось ли качество мобилизации благодаря повесткам по почте

01:11 Президент ОАЭ заявил Путину, что хочет и дальше способствовать обмену пленными с обеих сторон

01:05 Есть попадания в жилые дома, один человек в больнице — последствия обстрела Сум

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака