Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить родных ароматной домашней выпечкой? Воскресный яблочный пирог — это классическое блюдо Западной Украины, сочетающее сочные яблоки и нежное тесто и создающее настоящее кулинарное наслаждение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

3 яйца;

150 г сахара;

50 г молока;

150 г растительного масла;

300 г муки;

15 г разрыхлителя;

6 яблок.

Способ приготовления

Взбить миксером до осветления массы яйца с сахаром. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замешать миксером до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить яблоки, порезать кубиками и смешать с тестом. Форму диаметром 28 см застелить пергаментом, смазать мягким маслом, обсыпать панировочными сухарями и вылить все тесто.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить целое яблоко и еще по кругу кусочки яблок. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 45 минут.

Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф.

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.