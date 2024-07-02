Що приготувати у духовці — покроковий рецепт пирога з сиром за 30 хвилин

Сирний пиріг. Фото: YouTube @panfartuh

Дуже смачний, корисний, а головне швидкий у приготуванні пиріг. Сирна начинка зі шпинатом виходить дуже ароматною та смачною. А шпинат додасть особливого смаку для цієї великої слойки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

листкове тісто 500 г;

кисломолочний сир 200-300 г;

твердий сир 100 г;

шпинат;

яйця 3 шт;

сіль та спеції за смаком;

кунжут.

Спосіб приготування

Пучок шпинату можна нарізати або порвати у глибоку миску. Додаємо кисломолочний сир та натертий на крупну терку твердий сир.

Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

В окремій мисці збиваємо 3 яйця і переливаємо до шпинату та сиру. Підсолюємо та додаємо спеції за смаком. Розкачуємо листкове тісто і на одній половині викладаємо начинку.

Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

До речі, перед тим як викладати начинку, тісто краще перемістити на пергамент, так його легше буде перемістити у деко.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Прикриваємо іншої половиною і добре зліплюємо краї. Верх пирога змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Готуємо у духовці 20 хвилин при 180 ºС.

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