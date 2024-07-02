Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Неймовірний сирний пиріг зі шпинатом за 30 хвилин arrow

Неймовірний сирний пиріг зі шпинатом за 30 хвилин

2 липня 2024 05:47
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Що приготувати у духовці — покроковий рецепт пирога з сиром за 30 хвилин
Сирний пиріг. Фото: YouTube @panfartuh
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Дуже смачний, корисний, а головне швидкий у приготуванні пиріг.  Сирна начинка зі шпинатом виходить дуже ароматною та смачною. А шпинат додасть особливого смаку для цієї великої слойки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • листкове тісто 500 г;
  • кисломолочний сир 200-300 г;
  • твердий сир 100 г;
  • шпинат;
  • яйця 3 шт;
  • сіль та спеції за смаком;
  • кунжут.

Спосіб приготування 

Пучок шпинату можна нарізати або порвати у глибоку миску. Додаємо кисломолочний сир та натертий на крупну терку твердий сир. 

сир
Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

В окремій мисці збиваємо 3 яйця і переливаємо до шпинату та сиру. Підсолюємо та додаємо спеції за смаком. Розкачуємо листкове тісто і на одній половині викладаємо начинку. 

пирог
Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

До речі, перед тим як викладати начинку, тісто краще перемістити на пергамент, так його легше буде перемістити у деко.

пирог
Приготовление пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Прикриваємо іншої половиною і добре зліплюємо краї. Верх пирога змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Готуємо у духовці 20 хвилин при 180 ºС.

Раніше ми писали про оладки з цукіні на сніданок — рецепт, який вартий вашої уваги.

Ще ми розповідали про супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце.

Також ми писали рол з тунцем у лаваші – рецепт смачного, правильного та корисного сніданку.

пиріг зелень кисломолочний сир шпинат ідея для сніданку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо