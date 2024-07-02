Що приготувати у духовці — покроковий рецепт пирога з сиром за 30 хвилин

Неймовірний сирний пиріг зі шпинатом за 30 хвилин
Дуже смачний, корисний, а головне швидкий у приготуванні пиріг. Сирна начинка зі шпинатом виходить дуже ароматною та смачною. А шпинат додасть особливого смаку для цієї великої слойки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- листкове тісто 500 г;
- кисломолочний сир 200-300 г;
- твердий сир 100 г;
- шпинат;
- яйця 3 шт;
- сіль та спеції за смаком;
- кунжут.
Спосіб приготування
Пучок шпинату можна нарізати або порвати у глибоку миску. Додаємо кисломолочний сир та натертий на крупну терку твердий сир.
В окремій мисці збиваємо 3 яйця і переливаємо до шпинату та сиру. Підсолюємо та додаємо спеції за смаком. Розкачуємо листкове тісто і на одній половині викладаємо начинку.
До речі, перед тим як викладати начинку, тісто краще перемістити на пергамент, так його легше буде перемістити у деко.
Прикриваємо іншої половиною і добре зліплюємо краї. Верх пирога змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Готуємо у духовці 20 хвилин при 180 ºС.
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