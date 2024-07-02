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Невероятный творожный пирог со шпинатом за 30 минут

2 июля 2024 05:47
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Что приготовить в духовке – пошаговый рецепт пирога с творогом за 30 минут
Сырный пирог. Фото: YouTube @panfartuh
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Очень вкусный, полезный, а главное быстрый в приготовлении пирог. Творожная начинка со шпинатом получается очень ароматной и вкусной. А шпинат придаст особый вкус для этой большой слойки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • слоеное тесто 500 г;
  • творог 200-300 г;
  • твердый творог 100 г;
  • шпинат;
  • яйца 3 шт;
  • соль и специи по вкусу;
  • кунжут.

Способ приготовления

Пучок шпината можно нарезать или порвать в глубокую миску. Добавляе творог и натертый на крупную терку сыр.

творог
Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

В отдельной миске взбиваем 3 яйца и переливаем в шпинат и сыр. Подсаливаем и добавляем специи по вкусу. Раскатываем слоеное тесто и на одной половине выкладываем начинку.

пирог
Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

Кстати, перед тем, как выкладывать начинку, тесто лучше переместить на пергамент, так его легче будет переместить на противень.

пирог
Приготовление пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Прикрываем другой половиной и хорошо слепляем края. Верх пирога смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовим в духовке 20 минут при 180 ºС.

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