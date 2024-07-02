Что приготовить в духовке – пошаговый рецепт пирога с творогом за 30 минут

Невероятный творожный пирог со шпинатом за 30 минут
Очень вкусный, полезный, а главное быстрый в приготовлении пирог. Творожная начинка со шпинатом получается очень ароматной и вкусной. А шпинат придаст особый вкус для этой большой слойки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- слоеное тесто 500 г;
- творог 200-300 г;
- твердый творог 100 г;
- шпинат;
- яйца 3 шт;
- соль и специи по вкусу;
- кунжут.
Способ приготовления
Пучок шпината можно нарезать или порвать в глубокую миску. Добавляе творог и натертый на крупную терку сыр.
В отдельной миске взбиваем 3 яйца и переливаем в шпинат и сыр. Подсаливаем и добавляем специи по вкусу. Раскатываем слоеное тесто и на одной половине выкладываем начинку.
Кстати, перед тем, как выкладывать начинку, тесто лучше переместить на пергамент, так его легче будет переместить на противень.
Прикрываем другой половиной и хорошо слепляем края. Верх пирога смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовим в духовке 20 минут при 180 ºС.
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