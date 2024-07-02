Что приготовить в духовке – пошаговый рецепт пирога с творогом за 30 минут

Сырный пирог. Фото: YouTube @panfartuh

Очень вкусный, полезный, а главное быстрый в приготовлении пирог. Творожная начинка со шпинатом получается очень ароматной и вкусной. А шпинат придаст особый вкус для этой большой слойки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

слоеное тесто 500 г;

творог 200-300 г;

твердый творог 100 г;

шпинат;

яйца 3 шт;

соль и специи по вкусу;

кунжут.

Способ приготовления

Пучок шпината можно нарезать или порвать в глубокую миску. Добавляе творог и натертый на крупную терку сыр.

Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

В отдельной миске взбиваем 3 яйца и переливаем в шпинат и сыр. Подсаливаем и добавляем специи по вкусу. Раскатываем слоеное тесто и на одной половине выкладываем начинку.

Творог и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

Кстати, перед тем, как выкладывать начинку, тесто лучше переместить на пергамент, так его легче будет переместить на противень.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Прикрываем другой половиной и хорошо слепляем края. Верх пирога смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовим в духовке 20 минут при 180 ºС.

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