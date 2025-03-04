Неймовірний торт Спокуса — ніхто не розуміє, з чого він зроблений

Торт "Спокуса". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Спокуса" — десерт, який змушує задуматися: "А з чого він?" Ніжний, ароматний, з ідеальним балансом смаків, він стане улюбленим на будь-якому святі. Готуйте та дивуйте близьких.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

волоські горіхи — 200 г;

вершкове масло — 20 г;

сіль — дрібка;

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

олія — 220 г;

борошно — 350 г;

розпушувач — 12 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

морква (очищена) — 400 г.

Для крему:

вершкове масло — 200 г;

цукрова пудра — 200 г;

ванільний цукор — 10 г;

сир Маскарпоне, Філадельфія або інший м’який вершковий сир — 600 г.

Спосіб приготування

Горіхи підсушити на сухій сковорідці, змішати з розтопленим вершковим маслом і дрібкою солі. Відправити у морозильник на 15-20 хвилин. Яйця збити міксером із дрібкою солі до утворення піни. Додати цукор і продовжити збивати до світлої та пишної маси.

Тісто та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Влити олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замішати тісто міксером. Додати цедру апельсина та натерту моркву, перемішати лопаткою. Горіхи дістати з морозильної камери, дрібно подрібнити та додати в тісто. Розділити масу на три рівні частини.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø24 см) застелити пергаментом, вилити першу частину тіста. Випікати при 170-180°C близько 25-30 хвилин. Повторити з рештою тіста.

Готові коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Коржі повністю остудити на решітці, загорнути у харчову плівку та залишити в холодильнику на кілька годин. Якщо часу мало, можна помістити в морозильник на 15 хвилин перед обрізанням верхівки. Обрізані частини коржів подрібнити в крихту для декору.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування крему. Вершкове масло збити до пишності. Додати цукрову пудру та ванільний цукор, продовжити збивати до однорідності. Поступово ввести Маскарпоне (або інший вершковий сир), збити міксером до кремоподібної текстури.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати коржі кремом, змастити верх та боки торта. Посипати подрібненою крихтою. Перед подачею торт краще залишити в холодильнику на 4-6 годин, щоб він добре просочився.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за "Тирамісу" та смачніший за "Медовик".

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випікання.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хвилин — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.