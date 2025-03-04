Невероятный торт Искушение — никто не понимает, из чего он сделан

Торт "Соблазн". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Соблазн" — десерт, который заставляет задуматься: "А из чего он?" Нежный, ароматный, с идеальным балансом вкусов, он станет любимым на любом празднике. Готовьте и удивляйте близких.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

грецкие орехи — 200 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — щепотка;

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

масло — 220 г;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 12 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

морковь (очищенная) — 400 г.

Для крема:

сливочное масло — 200 г;

сахарная пудра — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

сыр Маскарпоне, Филадельфия или другой мягкий сливочный сыр — 600 г.

Способ приготовления

Орехи подсушить на сухой сковородке, смешать с растопленным сливочным маслом и щепоткой соли. Отправить в морозильник на 15-20 минут. Яйца взбить миксером со щепоткой соли до образования пены. Добавить сахар и продолжить взбивать до светлой и пышной массы.

Тесто и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Влить растительное масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замешать тесто миксером. Добавить цедру апельсина и натертую морковь, перемешать лопаткой. Орехи достать из морозильной камеры, мелко измельчить и добавить в тесто. Разделить массу на три равные части.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø24 см) застелить пергаментом, вылить первую часть теста. Выпекать при 170-180°C примерно 25-30 минут. Повторить с остальным тестом.

Готовые коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Коржи полностью остудить на решетке, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на несколько часов. Если времени мало, можно поместить в морозильник на 15 минут перед обрезанием верхушки. Обрезанные части коржей измельчить в крошку для декора.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление крема. Сливочное масло взбить до пышности. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, продолжить взбивать до однородности. Постепенно ввести Маскарпоне (или другой сливочный сыр), взбить миксером до кремообразной текстуры.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать измельченной крошкой. Перед подачей торт лучше оставить в холодильнике на 4-6 часов, чтобы он хорошо пропитался.

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