Невероятный торт Искушение — никто не понимает, из чего он сделан

Невероятный торт "Соблазн" — никто не понимает, из чего он
Торт "Соблазн" — десерт, который заставляет задуматься: "А из чего он?" Нежный, ароматный, с идеальным балансом вкусов, он станет любимым на любом празднике. Готовьте и удивляйте близких.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- грецкие орехи — 200 г;
- сливочное масло — 20 г;
- соль — щепотка;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- масло — 220 г;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- морковь (очищенная) — 400 г.
Для крема:
- сливочное масло — 200 г;
- сахарная пудра — 200 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сыр Маскарпоне, Филадельфия или другой мягкий сливочный сыр — 600 г.
Способ приготовления
Орехи подсушить на сухой сковородке, смешать с растопленным сливочным маслом и щепоткой соли. Отправить в морозильник на 15-20 минут. Яйца взбить миксером со щепоткой соли до образования пены. Добавить сахар и продолжить взбивать до светлой и пышной массы.
Влить растительное масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замешать тесто миксером. Добавить цедру апельсина и натертую морковь, перемешать лопаткой. Орехи достать из морозильной камеры, мелко измельчить и добавить в тесто. Разделить массу на три равные части.
Форму (Ø24 см) застелить пергаментом, вылить первую часть теста. Выпекать при 170-180°C примерно 25-30 минут. Повторить с остальным тестом.
Коржи полностью остудить на решетке, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на несколько часов. Если времени мало, можно поместить в морозильник на 15 минут перед обрезанием верхушки. Обрезанные части коржей измельчить в крошку для декора.
Приготовление крема. Сливочное масло взбить до пышности. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, продолжить взбивать до однородности. Постепенно ввести Маскарпоне (или другой сливочный сыр), взбить миксером до кремообразной текстуры.
Перемазывать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать измельченной крошкой. Перед подачей торт лучше оставить в холодильнике на 4-6 часов, чтобы он хорошо пропитался.
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