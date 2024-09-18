Неймовірно смачні баклажани "вогник" на зиму — покроковий рецепт заготовки

Баклажани на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Якщо шукаєте закуску, яка поєднує пікантність, насичений смак і незабутній аромат, то баклажани "вогник" — саме те, що вам потрібно. Цей давній рецепт, перевірений роками, завоює ваше серце з першого шматочка і стане незамінною частиною зимових заготовок. Гострі, ароматні баклажани будуть ідеальним доповненням до будь-якої страви або навіть самостійним перекусом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

баклажани 3 кг;

сіль 75 г.

Для гострого соусу:

помідори 1 кг;

болгарський перець 1 кг;

гострий перець чілі 3-4 шт.;

часник 70 г;

сіль 55 г;

цукор 145 г;

оцет 50 мл.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, додати сіль та перемішати. Залишити на одну-дві години, щоб вони пустили сік.

Баклажани та сіль. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Помідори потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки. Також подрібнити солодкий перець та гострий перець. Довести до кипіння, варити протягом 15 хвилин. Після цього потрібно додати подрібнений часник, цукор, сіль, оцет і варити ще протягом 15 хвилин.

Томатний соус. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Після того як баклажани постояли, прибрати зайвий сік та посмажити на пательні.

Смажені баклажани. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Баклажани викласти в банку одним шаром, потім додати шар соусу, потім знову шар баклажанів.

Баклажани та гострий соус. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Банки з баклажанами потрібно простерилізувати, з моменту закипання варити протягом 20 хвилин. Потім дістати та щільно закрити.

Баклажани на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів з цибулею — смачніше ви ще не куштували.

Також радимо приготувати сезонний баклажановий салат з грузинськими нотами — овочева страва з куркою.

Ще ми розповідали про рецепт намазки з баклажанів на смак, як гриби — ідеальна закуска.

Ще радимо звернути увагу на дуже смачні баклажани в фарші — новий оригінальний рецепт або паста з баклажанами — рецепт, який варто спробувати поки вони ще є на полицях магазинів.

Також вам може знадобитися інформація, у чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили.