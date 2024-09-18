Неймовірно смачні баклажани "вогник" на зиму — покроковий рецепт заготовки

Неймовірно смачні баклажани "вогник" на зиму — давній рецепт, перевірений роками
Якщо шукаєте закуску, яка поєднує пікантність, насичений смак і незабутній аромат, то баклажани "вогник" — саме те, що вам потрібно. Цей давній рецепт, перевірений роками, завоює ваше серце з першого шматочка і стане незамінною частиною зимових заготовок. Гострі, ароматні баклажани будуть ідеальним доповненням до будь-якої страви або навіть самостійним перекусом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- баклажани 3 кг;
- сіль 75 г.
Для гострого соусу:
- помідори 1 кг;
- болгарський перець 1 кг;
- гострий перець чілі 3-4 шт.;
- часник 70 г;
- сіль 55 г;
- цукор 145 г;
- оцет 50 мл.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кружальцями, додати сіль та перемішати. Залишити на одну-дві години, щоб вони пустили сік.
Помідори потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки. Також подрібнити солодкий перець та гострий перець. Довести до кипіння, варити протягом 15 хвилин. Після цього потрібно додати подрібнений часник, цукор, сіль, оцет і варити ще протягом 15 хвилин.
Після того як баклажани постояли, прибрати зайвий сік та посмажити на пательні.
Баклажани викласти в банку одним шаром, потім додати шар соусу, потім знову шар баклажанів.
Банки з баклажанами потрібно простерилізувати, з моменту закипання варити протягом 20 хвилин. Потім дістати та щільно закрити.
Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів з цибулею — смачніше ви ще не куштували.
Також радимо приготувати сезонний баклажановий салат з грузинськими нотами — овочева страва з куркою.
Ще ми розповідали про рецепт намазки з баклажанів на смак, як гриби — ідеальна закуска.
Ще радимо звернути увагу на дуже смачні баклажани в фарші — новий оригінальний рецепт або паста з баклажанами — рецепт, який варто спробувати поки вони ще є на полицях магазинів.
Також вам може знадобитися інформація, у чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили.
Читайте Новини.LIVE!