Невероятно вкусные баклажаны "огонек" на зиму — пошаговый рецепт заготовки

Невероятно вкусные баклажаны "огонек" на зиму — давний рецепт, проверенный годами
Если ищете закуску, сочетающую пикантность, насыщенный вкус и незабываемый аромат, то баклажаны "огонек" — именно то, что вам нужно. Этот давний рецепт, проверенный годами, завоюет ваше сердце с первого кусочка и станет незаменимой частью зимних заготовок. Острые, ароматные баклажаны будут идеальным дополнением к любому блюду или даже самостоятельным перекусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- баклажаны 3 кг;
- соль 75 г.
Для острого соуса:
- помидоры 1 кг;
- болгарский перец 1 кг;
- острый перец чили 3-4 шт.;
- чеснок 70 г;
- соль 55 г;
- сахар 145 г;
- уксус 50 мл.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кружочками, добавить соль и перемешать. Оставить на один-два часа, чтобы они пустили сок.
Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки. Также измельчить перец сладкий и острый перец. Довести до кипения, варить в течение 15 минут. После этого нужно добавить измельченный чеснок, сахар, соль, уксус и варить в течение 15 минут.
После того, как баклажаны постояли, убрать лишний сок и пожарить на сковороде.
Баклажаны выложить в банку одним слоем, затем добавить слой соуса, затем снова слой баклажанов.
Банки с баклажанами нужно простерилизовать, с момента закипания варить в течение 20 минут. Затем достать и плотно закрыть.
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