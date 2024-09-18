Невероятно вкусные баклажаны "огонек" на зиму — пошаговый рецепт заготовки

Баклажаны на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Если ищете закуску, сочетающую пикантность, насыщенный вкус и незабываемый аромат, то баклажаны "огонек" — именно то, что вам нужно. Этот давний рецепт, проверенный годами, завоюет ваше сердце с первого кусочка и станет незаменимой частью зимних заготовок. Острые, ароматные баклажаны будут идеальным дополнением к любому блюду или даже самостоятельным перекусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

баклажаны 3 кг;

соль 75 г.

Для острого соуса:

помидоры 1 кг;

болгарский перец 1 кг;

острый перец чили 3-4 шт.;

чеснок 70 г;

соль 55 г;

сахар 145 г;

уксус 50 мл.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, добавить соль и перемешать. Оставить на один-два часа, чтобы они пустили сок.

Баклажаны и соль. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки. Также измельчить перец сладкий и острый перец. Довести до кипения, варить в течение 15 минут. После этого нужно добавить измельченный чеснок, сахар, соль, уксус и варить в течение 15 минут.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

После того, как баклажаны постояли, убрать лишний сок и пожарить на сковороде.

Жареные баклажаны. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Баклажаны выложить в банку одним слоем, затем добавить слой соуса, затем снова слой баклажанов.

Баклажаны и острый соус. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Банки с баклажанами нужно простерилизовать, с момента закипания варить в течение 20 минут. Затем достать и плотно закрыть.

Баклажаны на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

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