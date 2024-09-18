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Невероятно вкусные баклажаны "огонек" на зиму — давний рецепт, проверенный годами

18 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Невероятно вкусные баклажаны "огонек" на зиму — пошаговый рецепт заготовки
Баклажаны на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если ищете закуску, сочетающую пикантность, насыщенный вкус и незабываемый аромат, то баклажаны "огонек" — именно то, что вам нужно. Этот давний рецепт, проверенный годами, завоюет ваше сердце с первого кусочка и станет незаменимой частью зимних заготовок. Острые, ароматные баклажаны будут идеальным дополнением к любому блюду или даже самостоятельным перекусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 3 кг;
  • соль 75 г.

Для острого соуса:

  • помидоры 1 кг;
  • болгарский перец 1 кг;
  • острый перец чили 3-4 шт.;
  • чеснок 70 г;
  • соль 55 г;
  • сахар 145 г;
  • уксус 50 мл.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, добавить соль и перемешать. Оставить на один-два часа, чтобы они пустили сок.

вкусные баклажаны "огонек" на зиму давний рецепт
Баклажаны и соль. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Помидоры нужно измельчить с помощью мясорубки. Также измельчить перец сладкий и острый перец. Довести до кипения, варить в течение 15 минут. После этого нужно добавить измельченный чеснок, сахар, соль, уксус и варить в течение 15 минут.

баклажаны "огонек" на зиму древний рецепт
Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

После того, как баклажаны постояли, убрать лишний сок и пожарить на сковороде.

вкусные баклажаны на зиму давний рецепт
Жареные баклажаны. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Баклажаны выложить в банку одним слоем, затем добавить слой соуса, затем снова слой баклажанов.

баклажаны на зиму
Баклажаны и острый соус. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Банки с баклажанами нужно простерилизовать, с момента закипания варить в течение 20 минут. Затем достать и плотно закрыть.

вкусные баклажаны "огонек" на зиму по старинному рецепту
Баклажаны на зиму. Фото: скриншот YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.

Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.

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Еще советуем обратить внимание на вкуснейшие баклажаны в фарше — новый оригинальный рецепт или паста с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать пока они еще есть на полках магазинов.

Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.

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