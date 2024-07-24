Смачний салат з кабачків за 5 хвилин— покроковий рецепт приготування

Салат з кабачком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дуже смачний літній салат, який готується з кабачків та плавленого сиру. Він ситний та смачний, приготуйте та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 шт;

сир плавлений 2 шт;

часник 3 зубка;

майонез 2 ст.л. (за смаком);

сіль, перець;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати кабачок та огірок.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо окропом на 5-10 хвилин кабачки і зливаємо, воду можна підсолити або підсолювати вже готовий салат.

Кабачки та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім натерти плавлени сир та додати до кабачків з огірками.

Плавлений сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати нарізану зелень та заправили майонезом.

Салат з огірків та кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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