Смачний салат з кабачків за 5 хвилин— покроковий рецепт приготування

Неймовірно смачний літній салат з кабачків за 5 хвилин — знадобиться всього три інгредієнти
Дуже смачний літній салат, який готується з кабачків та плавленого сиру. Він ситний та смачний, приготуйте та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 шт;
- сир плавлений 2 шт;
- часник 3 зубка;
- майонез 2 ст.л. (за смаком);
- сіль, перець;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати кабачок та огірок.
Заливаємо окропом на 5-10 хвилин кабачки і зливаємо, воду можна підсолити або підсолювати вже готовий салат.
Потім натерти плавлени сир та додати до кабачків з огірками.
Додати нарізану зелень та заправили майонезом.
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