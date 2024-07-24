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Неймовірно смачний літній салат з кабачків за 5 хвилин — знадобиться всього три інгредієнти

24 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний салат з кабачків за 5 хвилин— покроковий рецепт приготування
Салат з кабачком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний літній салат, який готується з кабачків та плавленого сиру. Він ситний та смачний, приготуйте та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 шт;
  • сир плавлений 2 шт;
  • часник 3 зубка;
  • майонез 2 ст.л. (за смаком);
  • сіль, перець;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно нарізати кабачок та огірок. 

рецепт салату з кабачка та огірка
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо окропом на 5-10 хвилин кабачки і зливаємо, воду можна підсолити або підсолювати вже готовий салат. 

швидкий рецепт салату з кабачків
Кабачки та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім натерти плавлени сир та додати до кабачків з огірками. 

приготування салату з кабачків та огірків
Плавлений сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати нарізану зелень та заправили майонезом. 

швидкий та смачний рецепт салату з огірків та кабачків
Салат з огірків та кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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