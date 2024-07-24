Вкусный салат из кабачков за 5 минут – пошаговый рецепт приготовления

Невероятно вкусный летний салат из кабачков за 5 минут — понадобится всего три ингредиента
Очень вкусный летний салат, который готовится из кабачков и сыра. Он сытный и вкусный, приготовьте и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт;
- сыр плавленый 2 шт;
- чеснок 3 зубка;
- майонез 2 ст.л. (по вкусу);
- соль, перец;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачок и огурец.
Заливаем крутым кипятком на 5-10 минут кабачки и сливаем, воду можно подсолить или подсаливать уже готовый салат.
Затем натереть плавленый сыр и добавить к кабачкам с огурцами.
Добавить нарезанную зелень и заправить майонезом.
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