Вкусный салат из кабачков за 5 минут – пошаговый рецепт приготовления

Салат с кабачком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очень вкусный летний салат, который готовится из кабачков и сыра. Он сытный и вкусный, приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт;

сыр плавленый 2 шт;

чеснок 3 зубка;

майонез 2 ст.л. (по вкусу);

соль, перец;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачок и огурец.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем крутым кипятком на 5-10 минут кабачки и сливаем, воду можно подсолить или подсаливать уже готовый салат.

Кабачки и огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем натереть плавленый сыр и добавить к кабачкам с огурцами.

Плавленый сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить нарезанную зелень и заправить майонезом.

Салат из огурцов и кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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