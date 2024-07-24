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Невероятно вкусный летний салат из кабачков за 5 минут — понадобится всего три ингредиента

24 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный салат из кабачков за 5 минут – пошаговый рецепт приготовления
Салат с кабачком. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный летний салат, который готовится из кабачков и сыра. Он сытный и вкусный, приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 шт;
  • сыр плавленый 2 шт;
  • чеснок 3 зубка;
  • майонез 2 ст.л. (по вкусу);
  • соль, перец;
  • зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачок и огурец.

рецепт салата из кабачка и огурца
Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем крутым кипятком на 5-10 минут кабачки и сливаем, воду можно подсолить или подсаливать уже готовый салат.

быстрый рецепт салата из кабачков
Кабачки и огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем натереть плавленый сыр и добавить к кабачкам с огурцами.

приготовление салата из кабачков и огурцов
Плавленый сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить нарезанную зелень и заправить майонезом.

быстрый и вкусный рецепт салата из огурцов и кабачков
Салат из огурцов и кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

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