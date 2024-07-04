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Нереально смачний пиріг із полуницею за п'ять хвилин + час на випічку

4 липня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Дуже смачний пиріг із полуницею за 5 хвилин — рецепт YouTube блогера На кухні у Любані
Полуничний пиріг. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Полуничний пиріг, дуже смачний, ніжний, солодкий. Особливого смаку надає кислинка полуниці. Готується легко та просто, завжди виходить. Відмінно підходить до сімейного чаювання, такий десерт завжди сподобається всім без винятку, особливо дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

  • борошно 300 г;
  • сметана 200 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • яйця 3 шт.;
  • цукор 200 г;
  • розпушувач 1,5 ч. л;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • сіль 1/3 ч. л;
  • полуниця 200-300 р.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно помити полуницю. Підготувати форму для випікання, змастити її вершковим маслом, обсипати сумішшю з панірувальних сухарів та горіхів, але це за бажанням.

приготування пирога з полуницею
Інгредієнти для пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

До яйця додати сіль і все збити. Потім додати цукор і ще раз все перемішати. Додати сметану, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор та борошно. Все перемішати. Наприкінці додати дві чайні ложки розпушувача.

яйця, цукор та борошно
Приготування пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Вилити тісто у форму для випікання. Покласти полуницю і трохи присипати цукром.

рецепт полуничного пирога
Пиріг з полуницею. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Випікати в духовці при 180 ºС протягом 40 хвилин. Охолодити пиріг та можна подавати до столу.

полуничний пиріг із духовки

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

рецепти ягоди полуниця випічка пиріг до чаю

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