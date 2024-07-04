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Нереально вкусный пирог с клубникой за пять минут + время на выпечку

4 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Очень вкусный пирог с клубникой за 5 минут — рецепт YouTube блогера На кухне у Любани
Клубничный пирог. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Клубничный пирог, очень вкусный, нежный, сладкий. Особый вкус придает кислинка клубники. Готовится легко и просто, всегда получается. Отлично подходит к семейному чаепитию, такой десерт всегда понравится всем без исключения, особенно детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани

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Вам понадобится: 

  • мука 300 г;
  • сметана 200 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • яйца 3 шт;
  • сахар 200 г;
  • разрыхлитель 1,5 ч. л;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • соль 1/3 ч. л;
  • клубника 200-300 г.

Способ приготовления 

Сначала необходимо помыть клубнику. Подготовить форму для выпекания, смазать ее сливочным маслом, обсыпать смесью из панировочных сухарей и орехов, но это по желанию. 

приготовление пирога с клубникой
Ингредиенты для пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

К яйца добавить соль и все взбить. Затем добавить сахар и еще раз все перемешать. Добавить сметану,  растопленное сливочное масло, ванильный сахар и муку. Все перемешать. В конце добавить две чайные ложки разрыхлителя. 

яйца, сахар и мука
Приготовление пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Вылить тесто в форму для выпекания. Положить клубнику и немного присыпать сахаром.

рецепт клубничного пирога
Пирог с клубникой. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Выпекать в духовке при 180 ºС на протяжении 40 минут. Охладить пирог и можно подавать к столу. 

клубничнй пирог из духовки

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

рецепты ягоды клубника выпечка пирог к чаю

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