Очень вкусный пирог с клубникой за 5 минут — рецепт YouTube блогера На кухне у Любани

Нереально вкусный пирог с клубникой за пять минут + время на выпечку
Клубничный пирог, очень вкусный, нежный, сладкий. Особый вкус придает кислинка клубники. Готовится легко и просто, всегда получается. Отлично подходит к семейному чаепитию, такой десерт всегда понравится всем без исключения, особенно детям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- сметана 200 г;
- сливочное масло 100 г;
- яйца 3 шт;
- сахар 200 г;
- разрыхлитель 1,5 ч. л;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- соль 1/3 ч. л;
- клубника 200-300 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо помыть клубнику. Подготовить форму для выпекания, смазать ее сливочным маслом, обсыпать смесью из панировочных сухарей и орехов, но это по желанию.
К яйца добавить соль и все взбить. Затем добавить сахар и еще раз все перемешать. Добавить сметану, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и муку. Все перемешать. В конце добавить две чайные ложки разрыхлителя.
Вылить тесто в форму для выпекания. Положить клубнику и немного присыпать сахаром.
Выпекать в духовке при 180 ºС на протяжении 40 минут. Охладить пирог и можно подавать к столу.
Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки.
Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства.
Читайте Новини.LIVE!