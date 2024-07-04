Очень вкусный пирог с клубникой за 5 минут — рецепт YouTube блогера На кухне у Любани

Клубничный пирог. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Клубничный пирог, очень вкусный, нежный, сладкий. Особый вкус придает кислинка клубники. Готовится легко и просто, всегда получается. Отлично подходит к семейному чаепитию, такой десерт всегда понравится всем без исключения, особенно детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

сметана 200 г;

сливочное масло 100 г;

яйца 3 шт;

сахар 200 г;

разрыхлитель 1,5 ч. л;

ванильный сахар 1 пакетик;

соль 1/3 ч. л;

клубника 200-300 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо помыть клубнику. Подготовить форму для выпекания, смазать ее сливочным маслом, обсыпать смесью из панировочных сухарей и орехов, но это по желанию.

Ингредиенты для пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

К яйца добавить соль и все взбить. Затем добавить сахар и еще раз все перемешать. Добавить сметану, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и муку. Все перемешать. В конце добавить две чайные ложки разрыхлителя.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Вылить тесто в форму для выпекания. Положить клубнику и немного присыпать сахаром.

Пирог с клубникой. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Выпекать в духовке при 180 ºС на протяжении 40 минут. Охладить пирог и можно подавать к столу.

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