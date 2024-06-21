Вдалий рецепт консервації кабачків — покрокове приготування салату

Нереально смачний салат з кабачків на зиму — ніхто не здогадається, з чого він
Вдалий рецепт консервації кабачків. Цей салат готується легко, цікавий на вид і смак. Всі, хто куштує, не можуть повірити, що салат з кабачків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 кг;
- болгарський перець — 0,5 кг;
- морква — 0,5 кг;
- часник — 50 г;
- гострий перець — 1 шт.;
- базилік — 3 гілки;
- олія — 100 мл;
- оцет (9%) — 100 мл;
- цукор — 100 г;
- сіль — 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейський.
Також потрібно натерти кабачки та нарізати солодкий перець та гострий перець.
До всіх овочів додати сіль, цукор, нарізаний базилік, тертий часник, рослинну олію та оцет. Накрити кришкою та залишити на три години, періодично потрібно помішувати.
Розкласти салат по банках. Рідину також додаємо.
Накриваємо кришками, ставимо стерилізувати протягом 20 хвилин. Виймаємо та закриваємо кришками.
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