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Нереально смачний салат з кабачків на зиму — ніхто не здогадається, з чого він

21 червня 2024 08:30
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Вдалий рецепт консервації кабачків — покрокове приготування салату
Салат із кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вдалий рецепт консервації кабачків. Цей салат готується легко, цікавий на вид і смак. Всі, хто куштує, не можуть повірити, що салат з кабачків. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • кабачки — 2 кг;
  • болгарський перець — 0,5 кг;
  • морква — 0,5 кг;
  • часник — 50 г;
  • гострий перець — 1 шт.;
  • базилік — 3 гілки;
  • олія — 100 мл;
  • оцет (9%) — 100 мл;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейський. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також потрібно натерти кабачки та нарізати солодкий перець та гострий перець. 

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Кабачок та перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До всіх овочів додати сіль, цукор, нарізаний базилік, тертий часник, рослинну олію та оцет. Накрити кришкою та залишити на три години, періодично потрібно помішувати. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкласти салат по банках. Рідину також додаємо. 

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Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо кришками, ставимо стерилізувати протягом 20 хвилин. Виймаємо та закриваємо кришками. 

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Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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