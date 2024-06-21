Вдалий рецепт консервації кабачків — покрокове приготування салату

Салат із кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вдалий рецепт консервації кабачків. Цей салат готується легко, цікавий на вид і смак. Всі, хто куштує, не можуть повірити, що салат з кабачків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 кг;

болгарський перець — 0,5 кг;

морква — 0,5 кг;

часник — 50 г;

гострий перець — 1 шт.;

базилік — 3 гілки;

олія — 100 мл;

оцет (9%) — 100 мл;

цукор — 100 г;

сіль — 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейський.

Натерта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також потрібно натерти кабачки та нарізати солодкий перець та гострий перець.

Кабачок та перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До всіх овочів додати сіль, цукор, нарізаний базилік, тертий часник, рослинну олію та оцет. Накрити кришкою та залишити на три години, періодично потрібно помішувати.

Приготування салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкласти салат по банках. Рідину також додаємо.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо кришками, ставимо стерилізувати протягом 20 хвилин. Виймаємо та закриваємо кришками.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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