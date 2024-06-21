Удачный рецепт консервации кабачков – пошаговое приготовление салата

Салат из кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Удачный рецепт консервации кабачков. Этот салат готовится легко, интересен на вид и вкус. Все, кто пробует, не могут поверить, что салат из кабачков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 кг;

болгарский перец — 0,5кг;

морковь — 0,5 кг;

чеснок — 50 г;

острый перец — 1 шт.;

базилик — 3 веточки;

растительное масло — 100 мл;

уксус (9%) — 100 мл;

сахар — 100 г;

соль — 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.

Натертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также нужно натереть кабачки и порезать сладкий перец и острый перец.

Кабачок и перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ко всем овощам добавить соль, сахар, нарезанный базилик, тертый чеснок, растительное масло и уксус. Накрыть крышкой и оставить на три часа, периодически нужно помешивать.

Приготовление салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разложить салат по банкам. Жидкость также добавляем.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрываем крышками, ставим стерилизоваться в течение 20 минут. Вынимаем и закрываем крышками.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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