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Нереально вкусный салат из кабачков на зиму — никто не догадается, из чего он

21 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт консервации кабачков – пошаговое приготовление салата
Салат из кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Удачный рецепт консервации кабачков. Этот салат готовится легко, интересен на вид и вкус. Все, кто пробует, не могут поверить, что салат из кабачков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 кг;
  • болгарский перец — 0,5кг;
  • морковь — 0,5 кг;
  • чеснок — 50 г;
  • острый перец — 1 шт.;
  • базилик — 3 веточки;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус (9%) — 100 мл;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также нужно натереть кабачки и порезать сладкий перец и острый перец.

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Кабачок и перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ко всем овощам добавить соль, сахар, нарезанный базилик, тертый чеснок, растительное масло и уксус. Накрыть крышкой и оставить на три часа, периодически нужно помешивать.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разложить салат по банкам. Жидкость также добавляем.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрываем крышками, ставим стерилизоваться в течение 20 минут. Вынимаем и закрываем крышками.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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