Удачный рецепт консервации кабачков – пошаговое приготовление салата

Нереально вкусный салат из кабачков на зиму — никто не догадается, из чего он
Удачный рецепт консервации кабачков. Этот салат готовится легко, интересен на вид и вкус. Все, кто пробует, не могут поверить, что салат из кабачков.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 кг;
- болгарский перец — 0,5кг;
- морковь — 0,5 кг;
- чеснок — 50 г;
- острый перец — 1 шт.;
- базилик — 3 веточки;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус (9%) — 100 мл;
- сахар — 100 г;
- соль — 50 г.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.
Также нужно натереть кабачки и порезать сладкий перец и острый перец.
Ко всем овощам добавить соль, сахар, нарезанный базилик, тертый чеснок, растительное масло и уксус. Накрыть крышкой и оставить на три часа, периодически нужно помешивать.
Разложить салат по банкам. Жидкость также добавляем.
Накрываем крышками, ставим стерилизоваться в течение 20 минут. Вынимаем и закрываем крышками.
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