Незвичайні млинці 4 склянки на кефірі та молоці — ідеальний рецепт

Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спробуйте незвичайний рецепт млинців "4 склянки" на кефірі та молоці, які виходять ніжними, ароматними та апетитними. Простий спосіб урізноманітнити ваші сніданки чи десерти.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір — 1 скл.;

молоко — 1 скл.;

борошно — 1 скл.;

сир — 1 скл. (100 г);

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/3 ч.л.;

цукор — 1 ст.л.;

сода — 1/2 ч.л.;

олія — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Натерти сир на дрібній тертці. Відміряти по 1 склянці кефіру, молока, борошна та сиру (об’єм склянки — 250 мл). Влити кефір кімнатної температури в миску, додати молоко кімнатної температури.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйця, сіль, цукор і соду, перемішати віночком до однорідності. Всипати борошно та знову перемішати. Додати натертий сир і олію, перемішати, щоб отримати однорідне тісто.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду діаметром 22 см, налити трохи тіста, рівномірно розподілити. Смажити млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.

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