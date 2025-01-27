Незвичайні млинці 4 склянки на кефірі та молоці — ідеальний рецепт

Незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки"
Спробуйте незвичайний рецепт млинців "4 склянки" на кефірі та молоці, які виходять ніжними, ароматними та апетитними. Простий спосіб урізноманітнити ваші сніданки чи десерти.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 1 скл.;
- молоко — 1 скл.;
- борошно — 1 скл.;
- сир — 1 скл. (100 г);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1/3 ч.л.;
- цукор — 1 ст.л.;
- сода — 1/2 ч.л.;
- олія — 4 ст.л.
Спосіб приготування
Натерти сир на дрібній тертці. Відміряти по 1 склянці кефіру, молока, борошна та сиру (об’єм склянки — 250 мл). Влити кефір кімнатної температури в миску, додати молоко кімнатної температури.
Додати яйця, сіль, цукор і соду, перемішати віночком до однорідності. Всипати борошно та знову перемішати. Додати натертий сир і олію, перемішати, щоб отримати однорідне тісто.
Розігріти сковороду діаметром 22 см, налити трохи тіста, рівномірно розподілити. Смажити млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.
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