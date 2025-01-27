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Незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки"

27 січня 2025 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Незвичайні млинці 4 склянки на кефірі та молоці — ідеальний рецепт
Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте незвичайний рецепт млинців "4 склянки" на кефірі та молоці, які виходять ніжними, ароматними та апетитними. Простий спосіб урізноманітнити ваші сніданки чи десерти.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 1 скл.;
  • молоко — 1 скл.;
  • борошно — 1 скл.;
  • сир — 1 скл. (100 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1/3 ч.л.;
  • цукор — 1 ст.л.;
  • сода — 1/2 ч.л.;
  • олія — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Натерти сир на дрібній тертці. Відміряти по 1 склянці кефіру, молока, борошна та сиру (об’єм склянки — 250 мл). Влити кефір кімнатної температури в миску, додати молоко кімнатної температури.

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Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйця, сіль, цукор і соду, перемішати віночком до однорідності. Всипати борошно та знову перемішати. Додати натертий сир і олію, перемішати, щоб отримати однорідне тісто.

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Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду діаметром 22 см, налити трохи тіста, рівномірно розподілити. Смажити млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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