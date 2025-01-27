Необычные блины 4 стакана на кефире и молоке - идеальный рецепт - необычные блины 4 стакана

Необычные блины на кефире и молоке "4 стакана"
Попробуйте необычный рецепт блинов "4 стакана" на кефире и молоке, которые получаются нежными, ароматными и аппетитными. Простой способ разнообразить ваши завтраки или десерты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 1 ст.
- молоко — 1 ст.
- мука мука — 1 ст.
- сыр — 1 ст. (100 г);
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- сахар - 1 ст.л.;
- сода — 1/2 ч.л.;
- масло — 4 ст.л.
Способ приготовления
Натереть сыр на мелкой терке. Отмерить по 1 стакану кефира, молока, муки и творога (объем стакана — 250 мл). Влить кефир комнатной температуры в миску, добавить молоко комнатной температуры.
Добавить яйца, соль, сахар и соду, перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку и снова перемешать. Добавить натертый сыр и растительное масло, перемешать, чтобы получить однородное тесто.
Разогреть сковороду диаметром 22 см, налить немного теста, равномерно распределить. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
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