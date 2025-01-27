Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Необычные блины на кефире и молоке "4 стакана" arrow

Необычные блины на кефире и молоке "4 стакана"

27 января 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Необычные блины 4 стакана на кефире и молоке - идеальный рецепт - необычные блины 4 стакана
Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте необычный рецепт блинов "4 стакана" на кефире и молоке, которые получаются нежными, ароматными и аппетитными. Простой способ разнообразить ваши завтраки или десерты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 1 ст.
  • молоко — 1 ст.
  • мука мука — 1 ст.
  • сыр — 1 ст. (100 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/3 ч.л.;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • сода — 1/2 ч.л.;
  • масло — 4 ст.л.

Способ приготовления

Натереть сыр на мелкой терке. Отмерить по 1 стакану кефира, молока, муки и творога (объем стакана — 250 мл). Влить кефир комнатной температуры в миску, добавить молоко комнатной температуры.

null
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйца, соль, сахар и соду, перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку и снова перемешать. Добавить натертый сыр и растительное масло, перемешать, чтобы получить однородное тесто.

null
Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду диаметром 22 см, налить немного теста, равномерно распределить. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

рецепты молоко идея для завтрака блины кефир

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

06:32 Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

06:30 Украинцы не будут без хлеба — что ждет посевную в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ

06:10 Шесть пенсий авансом — кто имеет право на выплату

06:05 Почему Pillar 2 изменит мировую налоговую систему

06:02 Очистка памяти на смартфоне — как сделать без удаления приложений

06:00 Кредиты в Ощадбанке — какая неожиданность ждала клиента

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

06:32 Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

06:30 Украинцы не будут без хлеба — что ждет посевную в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ

06:10 Шесть пенсий авансом — кто имеет право на выплату

06:05 Почему Pillar 2 изменит мировую налоговую систему

06:02 Очистка памяти на смартфоне — как сделать без удаления приложений

06:00 Кредиты в Ощадбанке — какая неожиданность ждала клиента

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать