Необычные блины 4 стакана на кефире и молоке - идеальный рецепт - необычные блины 4 стакана

Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua

Попробуйте необычный рецепт блинов "4 стакана" на кефире и молоке, которые получаются нежными, ароматными и аппетитными. Простой способ разнообразить ваши завтраки или десерты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 1 ст.

молоко — 1 ст.

мука мука — 1 ст.

сыр — 1 ст. (100 г);

яйца — 2 шт.;

соль — 1/3 ч.л.;

сахар - 1 ст.л.;

сода — 1/2 ч.л.;

масло — 4 ст.л.

Способ приготовления

Натереть сыр на мелкой терке. Отмерить по 1 стакану кефира, молока, муки и творога (объем стакана — 250 мл). Влить кефир комнатной температуры в миску, добавить молоко комнатной температуры.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйца, соль, сахар и соду, перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку и снова перемешать. Добавить натертый сыр и растительное масло, перемешать, чтобы получить однородное тесто.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду диаметром 22 см, налить немного теста, равномерно распределить. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.