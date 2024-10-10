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Незвичайні млинці на сніданок з ковбасою та овочами за 15 хвилин

10 жовтня 2024 06:15
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Млинці на сніданок з ковбасою та овочами за 15 хвилин — покроковий рецепт
Млинці на сніданок. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте оригінальну ідею для сніданку? Незвичайні млинці з ковбасою та овочами готуються всього за 15 хвилин! Цей простий і смачний рецепт обов’язково стане вашим улюбленим варіантом для швидкого і ситного сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1/3 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. олії;
  • 120 г. борошна;
  • 250 мл. молока;
  • 150 мл. окропу.

Спосіб приготування 

Поєднайте разом яйця, цукор, сіль, олію. Взбийте все це до утворення однорідної маси та додайте просіяне борошно 120 г. Борошно додавайте частинами.  

млинці на сніданок з ковбасою та овочами
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На етапі, коли тісто буде вже занадто густе, додайте 250 мл молока, все добре взбийте та додайте залишки борошна. Взбийте все це до однорідного стану, щоб не було комочків, та додайте 150 мл. окропу. Перемішайте та дайте тісту постояти 5 хвилин. Має вийти досить рідке тісто для випікання млинців.

млинці на сніданок з ковбасою та овочами за 15 хвилин
Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню, та змажте її невеличкою кількістю олії. Я це роблю лише один раз і лише перед випіканням першого млинця.  Для наступних цього не робити, бо олію і так додавали в тісто, тому млинці не мають приставати до пательні. Обсмажити млинці на середньому вогні по 1-2 хвилині з обох сторін. Млинці виходять досить пружними та не рвуться!

млинці з ковбасою та овочами за 15 хвилин
Начинка для млинців. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходимо до начинки млинців. На край млинця кладемо один лист салату, трішки нарізаної соломкою ковбаски, трішки нарізаного помідора та посипати натертим на терці сиром. Млинець завертаємо у конверт. Такі дії повторюємо з кожним наступним млинцем. Це дуже смачно, просто та незвично. Обов'язково спробуйте приготувати такі млинці вдома. 

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