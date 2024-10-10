Блинчики на завтрак с колбасой и овощами за 15 минут – пошаговый рецепт

Блинчики на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ищете оригинальную идею для завтрака? Необычные блины с колбасой и овощами готовятся всего за 15 минут! Этот простой и вкусный рецепт обязательно станет вашим излюбленным вариантом для быстрого и сытного завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 яйца;

1 ст. л. сахара;

1/3 ч. л. соли;

1 ст. л. масла;

120 г. муки;

250 мл. молока;

150 мл. кипятка.

Способ приготовления

Соедините вместе яйца, сахар, соль, растительное масло. Взбейте все до образования однородной массы и добавьте просеянную муку 120 г. Муку добавляйте частями.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На этапе, когда тесто будет слишком густое, добавьте 250 мл молока, все хорошо взбейте и добавьте остатки муки. Взбейте все это до однородного состояния, чтобы не было комочков и добавьте 150 мл. кипятка. Перемешайте и дайте постоять тесту 5 минут. Должно получиться достаточно жидкое тесто для выпечки блинов.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством масла. Я это делаю только один раз и только перед выпеканием первого блина. Для последующих этого не делать, потому что масло и так добавляли в тесто, поэтому блины не должны приставать к сковороде. Обжарить блины на среднем огне по 1-2 минуты с обеих сторон. Блинчики получаются довольно упругими и не рвутся!

Начинка для блинов. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходим к начинке блинов. На край блина кладем один лист салата, немного нарезанной соломкой колбаски, немного нарезанного помидора и посыпать сыром натертым на терке. Блинчик заворачиваем в конверт. Такие действия повторяем с каждым последующим блином. Это очень вкусно, просто и необычно. Обязательно попробуйте приготовить такие блинчики дома.

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