Блинчики на завтрак с колбасой и овощами за 15 минут – пошаговый рецепт

Необычные блины на завтрак с колбасой и овощами за 15 минут
Ищете оригинальную идею для завтрака? Необычные блины с колбасой и овощами готовятся всего за 15 минут! Этот простой и вкусный рецепт обязательно станет вашим излюбленным вариантом для быстрого и сытного завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 1/3 ч. л. соли;
- 1 ст. л. масла;
- 120 г. муки;
- 250 мл. молока;
- 150 мл. кипятка.
Способ приготовления
Соедините вместе яйца, сахар, соль, растительное масло. Взбейте все до образования однородной массы и добавьте просеянную муку 120 г. Муку добавляйте частями.
На этапе, когда тесто будет слишком густое, добавьте 250 мл молока, все хорошо взбейте и добавьте остатки муки. Взбейте все это до однородного состояния, чтобы не было комочков и добавьте 150 мл. кипятка. Перемешайте и дайте постоять тесту 5 минут. Должно получиться достаточно жидкое тесто для выпечки блинов.
Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством масла. Я это делаю только один раз и только перед выпеканием первого блина. Для последующих этого не делать, потому что масло и так добавляли в тесто, поэтому блины не должны приставать к сковороде. Обжарить блины на среднем огне по 1-2 минуты с обеих сторон. Блинчики получаются довольно упругими и не рвутся!
Переходим к начинке блинов. На край блина кладем один лист салата, немного нарезанной соломкой колбаски, немного нарезанного помидора и посыпать сыром натертым на терке. Блинчик заворачиваем в конверт. Такие действия повторяем с каждым последующим блином. Это очень вкусно, просто и необычно. Обязательно попробуйте приготовить такие блинчики дома.
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