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Незвичайний рецепт салату з молодої капусти — ароматний та яскравий

23 квітня 2024 16:06
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Смачний та простий рецепт з молодої капусти, але незвичайний — покроковий опис.
Салат з молою капустою. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт приготування дуже смачного весняного салату з молодої капусти. Він виходить дуже ароматним і з яскравим смаком. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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Вам знадобиться: 

  • молода капуста 400 г;
  • огірок свіжий 1-2 шт;
  • перець солодкий 0,5 шт;
  • кукурудза консервована 200 г;
  • сіль;
  • олія 2-3 ст. ложки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати молоду капусту. 

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Молода капуста. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім нарізати огірок та солодкий перець. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати консервовану кукурудзу до решти інгредієнтів. 

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Консервована кукурудза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати сіль, перець та рослинну олію. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

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салат

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