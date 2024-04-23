Смачний та простий рецепт з молодої капусти, але незвичайний — покроковий опис.

Незвичайний рецепт салату з молодої капусти — ароматний та яскравий
Рецепт приготування дуже смачного весняного салату з молодої капусти. Він виходить дуже ароматним і з яскравим смаком. Спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- молода капуста 400 г;
- огірок свіжий 1-2 шт;
- перець солодкий 0,5 шт;
- кукурудза консервована 200 г;
- сіль;
- олія 2-3 ст. ложки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати молоду капусту.
Потім нарізати огірок та солодкий перець.
Додати консервовану кукурудзу до решти інгредієнтів.
Додати сіль, перець та рослинну олію. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.
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