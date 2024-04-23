Смачний та простий рецепт з молодої капусти, але незвичайний — покроковий опис.

Салат з молою капустою. Фото: YouTube @smachna_storinka

Рецепт приготування дуже смачного весняного салату з молодої капусти. Він виходить дуже ароматним і з яскравим смаком. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

молода капуста 400 г;

огірок свіжий 1-2 шт;

перець солодкий 0,5 шт;

кукурудза консервована 200 г;

сіль;

олія 2-3 ст. ложки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати молоду капусту.

Молода капуста. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім нарізати огірок та солодкий перець.

Солодкий перець. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати консервовану кукурудзу до решти інгредієнтів.

Консервована кукурудза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додати сіль, перець та рослинну олію. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

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