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Необычный рецепт салата из молодой капусты — ароматный и яркий

23 апреля 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой рецепт из молодой капусты, но необычный – пошаговое описание.
Салат с молодой капустой. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт приготовления вкуснейшего весеннего салата из молодой капусты. Он получается очень ароматным, с ярким вкусом. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

  • молодая капуста 400 г;
  • огурец свежий 1-2 шт.;
  • перец сладкий 0,5 шт.;
  • кукуруза консервированная 200 г;
  • соль;
  • масло 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать молодую капусту.

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Молодая капуста. Фото: YouTube @smachna_storinka

Затем нарезать огурец и сладкий перец.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить консервированную кукурузу к остальным ингредиентам.

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Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить соль, перец и растительное масло. Все тщательно перемешать и подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с супер салатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

рецепты
овощи
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капуста
салат

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