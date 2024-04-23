Вкусный и простой рецепт из молодой капусты, но необычный – пошаговое описание.

Салат с молодой капустой. Фото: YouTube @smachna_storinka

Рецепт приготовления вкуснейшего весеннего салата из молодой капусты. Он получается очень ароматным, с ярким вкусом. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

молодая капуста 400 г;

огурец свежий 1-2 шт.;

перец сладкий 0,5 шт.;

кукуруза консервированная 200 г;

соль;

масло 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать молодую капусту.

Молодая капуста. Фото: YouTube @smachna_storinka

Затем нарезать огурец и сладкий перец.

Сладкий перец. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить консервированную кукурузу к остальным ингредиентам.

Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавить соль, перец и растительное масло. Все тщательно перемешать и подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

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