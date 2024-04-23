Вкусный и простой рецепт из молодой капусты, но необычный – пошаговое описание.

Необычный рецепт салата из молодой капусты — ароматный и яркий
Рецепт приготовления вкуснейшего весеннего салата из молодой капусты. Он получается очень ароматным, с ярким вкусом. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- молодая капуста 400 г;
- огурец свежий 1-2 шт.;
- перец сладкий 0,5 шт.;
- кукуруза консервированная 200 г;
- соль;
- масло 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать молодую капусту.
Затем нарезать огурец и сладкий перец.
Добавить консервированную кукурузу к остальным ингредиентам.
Добавить соль, перец и растительное масло. Все тщательно перемешать и подавать на стол.
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