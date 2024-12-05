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Нічний холодець, як сльоза — прозорий, рецепт з ароматним запахом

5 грудня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Секрет прозорого холодцю, як сльоза — рецепт із насиченим ароматом
Холодець з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Прозорий, як сльоза, з насиченим ароматом і ніжною текстурою — такий холодець стане справжньою окрасою будь-якого застілля. Дізнайтеся секрети ідеального приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • півень;
  • ніжка свини, рулька (м’ясо за вашим бажанням);
  • 6 л. води;
  • 5 цибулин;
  • 2 моркви;
  • 3-4 лаврових листа;
  • 10-15 чорних горошин перцю;
  • 2 ст. л. солі;
  • часник за смаком.

Спосіб приготування

Промити все м’ясо під холодною водою. Залити м’ясо водою в каструлі, довести до кипіння, варити приблизно 10 хвилин, після чого злити перший бульйон.

рецепт холодця
Приготування бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Залити м’ясо чистою водою, знову довести до кипіння, зняти піну з поверхні. Додати очищену цибулю, моркву, лаврове листя, сіль і перець горошком. Зменшити вогонь, накрити кришкою і варити приблизно 6 годин. Вийняти м’ясо та овочі, дати їм охолонути.

рецепт прозорого холодця
Морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Пропустити часник через прес, змішати з м’ясом і додати 2 столові ложки солі. Залишити на 10–15 хвилин для просочування. Бульйон процідити через сито або марлю.

простий рецепт прозорого холодця
М’ясо в тарілках. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо розділити на невеликі шматочки і розкласти в тарілки. З поверхні бульйону зняти зайвий жир за допомогою паперових рушників.

смачний рецепт прозорого холодця
Додавання моркви. Фото: gospodynka.com.ua

Залити м’ясо бульйоном, прикрасити кружальцями моркви. Залишити для повного застигання.

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Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

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