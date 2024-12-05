Секрет прозорого холодцю, як сльоза — рецепт із насиченим ароматом

Нічний холодець, як сльоза — прозорий, рецепт з ароматним запахом
Прозорий, як сльоза, з насиченим ароматом і ніжною текстурою — такий холодець стане справжньою окрасою будь-якого застілля. Дізнайтеся секрети ідеального приготування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- півень;
- ніжка свини, рулька (м’ясо за вашим бажанням);
- 6 л. води;
- 5 цибулин;
- 2 моркви;
- 3-4 лаврових листа;
- 10-15 чорних горошин перцю;
- 2 ст. л. солі;
- часник за смаком.
Спосіб приготування
Промити все м’ясо під холодною водою. Залити м’ясо водою в каструлі, довести до кипіння, варити приблизно 10 хвилин, після чого злити перший бульйон.
Залити м’ясо чистою водою, знову довести до кипіння, зняти піну з поверхні. Додати очищену цибулю, моркву, лаврове листя, сіль і перець горошком. Зменшити вогонь, накрити кришкою і варити приблизно 6 годин. Вийняти м’ясо та овочі, дати їм охолонути.
Пропустити часник через прес, змішати з м’ясом і додати 2 столові ложки солі. Залишити на 10–15 хвилин для просочування. Бульйон процідити через сито або марлю.
М’ясо розділити на невеликі шматочки і розкласти в тарілки. З поверхні бульйону зняти зайвий жир за допомогою паперових рушників.
Залити м’ясо бульйоном, прикрасити кружальцями моркви. Залишити для повного застигання.
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