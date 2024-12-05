Секрет прозрачного студня, как слеза — рецепт с насыщенным ароматом

Ночной холодец, как слеза — прозрачен, рецепт с ароматным запахом
Прозрачный, как слеза, с насыщенным ароматом и нежной текстурой — такой холодец станет настоящим украшением любого застолья. Узнайте секреты идеального приготовления.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- петух;
- ножка свиньи, рулька (мясо по вашему желанию);
- 6 л. воды;
- 5 луковиц;
- 2 моркови;
- 3-4 лавровых листа;
- 10-15 черных горошин перца;
- 2 ст. л. соли;
- чеснок по вкусу.
Способ приготовления
Промыть все мясо под прохладной водой. Залить мясо водой в кастрюле, довести до кипения, варить около 10 минут, после чего слить первый бульон.
Залить мясо чистой водой, снова довести до кипения, снять пену с поверхности. Добавить очищенный лук, морковь, лавровые листья, соль и перец горошком. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 6 часов. Вынуть мясо и овощи, дать им остыть.
Пропустить чеснок через пресс, смешать с мясом и добавить 2 столовых ложки соли. Оставить на 10–15 минут. Бульон процедить через сито или марлю.
Мясо разделить на небольшие кусочки и разложить в тарелки. С поверхности бульона снять лишний жир с помощью бумажных полотенец.
Залить мясо бульоном, украсить кружочками моркови. Оставить для полного застывания.
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