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Ночной холодец, как слеза — прозрачен, рецепт с ароматным запахом

5 декабря 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Секрет прозрачного студня, как слеза — рецепт с насыщенным ароматом
Студень с курицей. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Прозрачный, как слеза, с насыщенным ароматом и нежной текстурой — такой холодец станет настоящим украшением любого застолья. Узнайте секреты идеального приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • петух;
  • ножка свиньи, рулька (мясо по вашему желанию);
  • 6 л. воды;
  • 5 луковиц;
  • 2 моркови;
  • 3-4 лавровых листа;
  • 10-15 черных горошин перца;
  • 2 ст. л. соли;
  • чеснок по вкусу.

Способ приготовления

Промыть все мясо под прохладной водой. Залить мясо водой в кастрюле, довести до кипения, варить около 10 минут, после чего слить первый бульон.

рецепт студня
Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Залить мясо чистой водой, снова довести до кипения, снять пену с поверхности. Добавить очищенный лук, морковь, лавровые листья, соль и перец горошком. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 6 часов. Вынуть мясо и овощи, дать им остыть.

рецепт прозрачного студня
Морковь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Пропустить чеснок через пресс, смешать с мясом и добавить 2 столовых ложки соли. Оставить на 10–15 минут. Бульон процедить через сито или марлю.

простой рецепт прозрачного студня
Мясо в тарелках. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо разделить на небольшие кусочки и разложить в тарелки. С поверхности бульона снять лишний жир с помощью бумажных полотенец.

вкусный рецепт прозрачного студня
Добавление моркови. Фото: gospodynka.com.ua

Залить мясо бульоном, украсить кружочками моркови. Оставить для полного застывания.

Раньше мы писали об одном секрете, который сделает ваш студень прозрачным.

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Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

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