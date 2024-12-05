Секрет прозрачного студня, как слеза — рецепт с насыщенным ароматом

Студень с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Прозрачный, как слеза, с насыщенным ароматом и нежной текстурой — такой холодец станет настоящим украшением любого застолья. Узнайте секреты идеального приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

петух;

ножка свиньи, рулька (мясо по вашему желанию);

6 л. воды;

5 луковиц;

2 моркови;

3-4 лавровых листа;

10-15 черных горошин перца;

2 ст. л. соли;

чеснок по вкусу.

Способ приготовления

Промыть все мясо под прохладной водой. Залить мясо водой в кастрюле, довести до кипения, варить около 10 минут, после чего слить первый бульон.

Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Залить мясо чистой водой, снова довести до кипения, снять пену с поверхности. Добавить очищенный лук, морковь, лавровые листья, соль и перец горошком. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить примерно 6 часов. Вынуть мясо и овощи, дать им остыть.

Морковь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Пропустить чеснок через пресс, смешать с мясом и добавить 2 столовых ложки соли. Оставить на 10–15 минут. Бульон процедить через сито или марлю.

Мясо в тарелках. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо разделить на небольшие кусочки и разложить в тарелки. С поверхности бульона снять лишний жир с помощью бумажных полотенец.

Добавление моркови. Фото: gospodynka.com.ua

Залить мясо бульоном, украсить кружочками моркови. Оставить для полного застывания.

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