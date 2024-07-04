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Ніколи їх не пийте більше — ці шість напоїв псують ваш кишківник

4 липня 2024 20:41
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Олена Попова
Редактор
ТОП-6 напоїв, які погано впливають на кишківник — про що йдеться
Жінка, яка п'є солодкий газований напій. Фото: Daily Mail
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Якщо в людини виникає збій в роботі кишківника, ці ознаки одразу ж "випливають" назовні, тому дуже важливо дбати про цей орган. Зокрема, медики рекомендують виключити з раціону харчування шість популярних напоїв, які дуже шкодять кишківнику.

Про це розповідає Eat This, Not That!

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Солодкий чай

Медики наголошують, що напої, до складу яких входить велика кількість цукру, провокують розвиток запалення і порушують баланс між "хорошим" і "поганим" мікробіомом. Як наслідок — негативний вплив на здоров’я. Якщо ви хочете випити щось солодке і прохолодне, медики рекомендують купувати натуральний фруктовий сік, де немає цукру.

Сладкий чай с сахаром
Солодкий чай із цукром. Фото: Decorexpro

Енергетичні напої

Популярний міф про те, що енергетики здатні зняти втому і додати енергії, насправді, дуже шкодить кишківнику. За словами медиків, напої з високим рівнем кофеїну можуть спровокувати розвиток гастриту, запалення, діарею, а надлишок цієї речовини може погіршити симптоми рефлюксу.

Несколько энергетических напитков
Декілька енергетичних напоїв. Фото: Daily Mail

Кава

Популярний ранковий напій — це стимулятор, який поліпшує перистальтику кишківника і прискорює функціонування шлунково-кишкового тракту. Цей ефект може викликати діарею, а кофеїн в складі цього напою змушує вас частіше бігати до "білого друга".

Ароматный кофе в чашке
Запашна кава в чашці. Фото: Pinterest

Газовані напої

Медики наголошують, що між газованими напоями і шлунковим розладом є певний зв’язок. До того ж, вважається, що газовані напої в раціоні харчування можуть підвищити ризик розвитку раку підшлункової залози.

Разноцветные газированные напитки в стаканах
Різнокольорові газовані напої в склянках. Фото: Pinterest

Алкогольні напої

Постійне вживання надмірної кількості пива, коктейлів або вина може викликати порушення балансу бактерій в кишківнику, і, як наслідок, — розвиток поганих бактерій. Через це виникає запалення в організмі людини.

Бутылки и бокалы вина разных сортов
Пляшки і келихи вина різних сортів. Фото: Pinterest

Шоколадні напої

Деякі люди, які люблять пити шоколадні напої, можуть постраждати від кислотного рефлюксу, від чого виникає печія. Якщо ви відчуваєте цей рефлюкс частіше двох разів на тиждень, у вас може бути гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Горячий шоколад в стаканах
Гарячий шоколад в склянках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування викликають порушення травлення. 

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко та ефективно позбутися здуття живота. 

Також ми повідомляли про те, який напій позбавляє синдрому дірявого кишківника.

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