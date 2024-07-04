ТОП-6 напоїв, які погано впливають на кишківник — про що йдеться

Ніколи їх не пийте більше — ці шість напоїв псують ваш кишківник
Якщо в людини виникає збій в роботі кишківника, ці ознаки одразу ж "випливають" назовні, тому дуже важливо дбати про цей орган. Зокрема, медики рекомендують виключити з раціону харчування шість популярних напоїв, які дуже шкодять кишківнику.
Про це розповідає Eat This, Not That!
Найшкідливіші для кишківника напої
Солодкий чай
Медики наголошують, що напої, до складу яких входить велика кількість цукру, провокують розвиток запалення і порушують баланс між "хорошим" і "поганим" мікробіомом. Як наслідок — негативний вплив на здоров’я. Якщо ви хочете випити щось солодке і прохолодне, медики рекомендують купувати натуральний фруктовий сік, де немає цукру.
Енергетичні напої
Популярний міф про те, що енергетики здатні зняти втому і додати енергії, насправді, дуже шкодить кишківнику. За словами медиків, напої з високим рівнем кофеїну можуть спровокувати розвиток гастриту, запалення, діарею, а надлишок цієї речовини може погіршити симптоми рефлюксу.
Кава
Популярний ранковий напій — це стимулятор, який поліпшує перистальтику кишківника і прискорює функціонування шлунково-кишкового тракту. Цей ефект може викликати діарею, а кофеїн в складі цього напою змушує вас частіше бігати до "білого друга".
Газовані напої
Медики наголошують, що між газованими напоями і шлунковим розладом є певний зв’язок. До того ж, вважається, що газовані напої в раціоні харчування можуть підвищити ризик розвитку раку підшлункової залози.
Алкогольні напої
Постійне вживання надмірної кількості пива, коктейлів або вина може викликати порушення балансу бактерій в кишківнику, і, як наслідок, — розвиток поганих бактерій. Через це виникає запалення в організмі людини.
Шоколадні напої
Деякі люди, які люблять пити шоколадні напої, можуть постраждати від кислотного рефлюксу, від чого виникає печія. Якщо ви відчуваєте цей рефлюкс частіше двох разів на тиждень, у вас може бути гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування викликають порушення травлення.
Раніше ми розповідали про те, як можна швидко та ефективно позбутися здуття живота.
Також ми повідомляли про те, який напій позбавляє синдрому дірявого кишківника.
Читайте Новини.LIVE!