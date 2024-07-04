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Никогда их не пейте больше — эти шесть напитков портят ваш кишечник

4 июля 2024 20:41
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
ТОП-6 напитков, которые плохо влияют на кишечник — о чем идет речь
Женщина, которая пьет сладкий газированный напиток. Фото: Daily Mail
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Если у человека возникает сбой в работе кишечника, эти признаки сразу "выплывают" наружу, поэтому очень важно заботиться об этом органе. В частности, медики рекомендуют исключить из рациона питания шесть популярных напитков, которые очень вредят кишечнику.

Об этом рассказывает Eat This, Not That!

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Самые вредные для кишечника напитки

Сладкий чай

Медики отмечают, что напитки, в состав которых входит большое количество сахара, провоцируют развитие воспаления и нарушают баланс между "хорошим" и "плохим" микробиомом. Как следствие — негативное влияние на здоровье. Если вы хотите выпить что-нибудь сладкое и прохладное, медики рекомендуют покупать натуральный фруктовый сок, где нет сахара.

Сладкий чай с сахаром
Сладкий чай с сахаром. Фото: Decorexpro

Энергетические напитки

Популярный миф о том, что энергетики способны снять усталость и добавить энергии, на самом деле очень вредит кишечнику. По словам медиков, напитки с высоким уровнем кофеина могут спровоцировать развитие гастрита, воспаление и диарею, а избыток этого вещества может усугубить симптомы рефлюкса.

Несколько энергетических напитков
Несколько энергетических напитков. Фото: Daily Mail

Кофе

Популярный утренний напиток — это стимулятор, улучшающий перистальтику кишечника и ускоряющий функционирование желудочно-кишечного тракта. Этот эффект может вызвать диарею, а кофеин в составе этого напитка заставляет вас чаще бегать к "белому другу".

Ароматная кофе в чашке.
Ароматный кофе в чашке. Фото: Pinterest

Газированные напитки

Медики подчеркивают, что между газированными напитками и желудочным расстройством есть определенная связь. К тому же, считается, что газированные напитки в рационе питания могут повысить риск развития рака поджелудочной железы.

Разноцветные газированные напитки в стаканах.
Разноцветные газированные напитки в стаканах. Фото: Pinterest

Алкогольные напитки

Постоянное употребление чрезмерного количества пива, коктейлей или вина может вызвать нарушение баланса бактерий в кишечнике и, как следствие, — развитие плохих бактерий. Поэтому возникает воспаление в организме человека.

Бутылки и бокалы вина.
Бутылки и бокалы вина разных сортов. Фото: Pinterest

Шоколадные напитки

Некоторые люди, любящие пить шоколадные напитки, могут пострадать от кислотного рефлюкса, от чего возникает изжога. Если вы чувствуете этот рефлюкс чаще двух раз в неделю, у вас может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Горячий шоколад в стаканах
Горячий шоколад в стаканах. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания вызывают нарушение пищеварения.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно избавиться от вздутия живота.

Также мы сообщали о том, какой напиток избавляет от синдрома дырявого кишечника.

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