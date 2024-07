ТОП-6 напитков, которые плохо влияют на кишечник — о чем идет речь

Женщина, которая пьет сладкий газированный напиток. Фото: Daily Mail

Если у человека возникает сбой в работе кишечника, эти признаки сразу "выплывают" наружу, поэтому очень важно заботиться об этом органе. В частности, медики рекомендуют исключить из рациона питания шесть популярных напитков, которые очень вредят кишечнику.

Об этом рассказывает Eat This, Not That!

Самые вредные для кишечника напитки

Сладкий чай

Медики отмечают, что напитки, в состав которых входит большое количество сахара, провоцируют развитие воспаления и нарушают баланс между "хорошим" и "плохим" микробиомом. Как следствие — негативное влияние на здоровье. Если вы хотите выпить что-нибудь сладкое и прохладное, медики рекомендуют покупать натуральный фруктовый сок, где нет сахара.

Сладкий чай с сахаром. Фото: Decorexpro

Энергетические напитки

Популярный миф о том, что энергетики способны снять усталость и добавить энергии, на самом деле очень вредит кишечнику. По словам медиков, напитки с высоким уровнем кофеина могут спровоцировать развитие гастрита, воспаление и диарею, а избыток этого вещества может усугубить симптомы рефлюкса.

Несколько энергетических напитков. Фото: Daily Mail

Кофе

Популярный утренний напиток — это стимулятор, улучшающий перистальтику кишечника и ускоряющий функционирование желудочно-кишечного тракта. Этот эффект может вызвать диарею, а кофеин в составе этого напитка заставляет вас чаще бегать к "белому другу".

Ароматный кофе в чашке. Фото: Pinterest

Газированные напитки

Медики подчеркивают, что между газированными напитками и желудочным расстройством есть определенная связь. К тому же, считается, что газированные напитки в рационе питания могут повысить риск развития рака поджелудочной железы.

Разноцветные газированные напитки в стаканах. Фото: Pinterest

Алкогольные напитки

Постоянное употребление чрезмерного количества пива, коктейлей или вина может вызвать нарушение баланса бактерий в кишечнике и, как следствие, — развитие плохих бактерий. Поэтому возникает воспаление в организме человека.

Бутылки и бокалы вина разных сортов. Фото: Pinterest

Шоколадные напитки

Некоторые люди, любящие пить шоколадные напитки, могут пострадать от кислотного рефлюкса, от чего возникает изжога. Если вы чувствуете этот рефлюкс чаще двух раз в неделю, у вас может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Горячий шоколад в стаканах. Фото: Pinterest

