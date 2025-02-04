Ніжна начинка, хрумка скоринка і вишуканий результат — улюблений рецепт млинців

Млинці з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Якщо звичайні млинці здаються нудними, цей рецепт змінить вашу думку. Ніжний крем-сир, ароматна ковбаса, свіжі помідори та сир сулугуні створюють ідеальне поєднання смаків. А хрустка скоринка після запікання на грилі додає вишуканості. Готуйте для себе та рідних — ці млинці стануть вашим новим фаворитом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

молоко — 2 скл.;

борошно — 1 скл.;

сіль — за смаком;

олія — 2 ст. л.;

ковбаса — 200 г;

оливки — 70 г;

помідор — 1 шт.;

сир сулугуні — 120 г;

крем-сир — 200 г.

Спосіб приготування

Яйця підсолити та збити. Додати склянку молока та всипати борошно, ретельно розмішати, щоб не залишилося грудочок.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влити решту молока, орієнтуючись на консистенцію тіста, перемішати до однорідності. Додати олію та випікати млинці на сковороді.

Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ковбасу нарізати соломкою, оливки розрізати навпіл, помідор нарізати півкільцями, сулугуні натерти.

Нарізана ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовий млинець намазати крем-сиром, викласти начинку та щільно скрутити в рулет.

Начинка для млинців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запікати на грилі 3-5 хвилин до появи золотистої скоринки. Подавати гарячими.

Готові млинці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.