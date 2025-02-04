Ніжна начинка, хрумка скоринка і вишуканий результат — улюблений рецепт млинців

Ніжна начинка, скоринка і вишуканий результат — рецепт млинців
Якщо звичайні млинці здаються нудними, цей рецепт змінить вашу думку. Ніжний крем-сир, ароматна ковбаса, свіжі помідори та сир сулугуні створюють ідеальне поєднання смаків. А хрустка скоринка після запікання на грилі додає вишуканості. Готуйте для себе та рідних — ці млинці стануть вашим новим фаворитом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 2 скл.;
- борошно — 1 скл.;
- сіль — за смаком;
- олія — 2 ст. л.;
- ковбаса — 200 г;
- оливки — 70 г;
- помідор — 1 шт.;
- сир сулугуні — 120 г;
- крем-сир — 200 г.
Спосіб приготування
Яйця підсолити та збити. Додати склянку молока та всипати борошно, ретельно розмішати, щоб не залишилося грудочок.
Влити решту молока, орієнтуючись на консистенцію тіста, перемішати до однорідності. Додати олію та випікати млинці на сковороді.
Ковбасу нарізати соломкою, оливки розрізати навпіл, помідор нарізати півкільцями, сулугуні натерти.
Готовий млинець намазати крем-сиром, викласти начинку та щільно скрутити в рулет.
Запікати на грилі 3-5 хвилин до появи золотистої скоринки. Подавати гарячими.
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