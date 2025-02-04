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Ніжна начинка, скоринка і вишуканий результат — рецепт млинців

4 лютого 2025 04:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ніжна начинка, хрумка скоринка і вишуканий результат — улюблений рецепт млинців
Млинці з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо звичайні млинці здаються нудними, цей рецепт змінить вашу думку. Ніжний крем-сир, ароматна ковбаса, свіжі помідори та сир сулугуні створюють ідеальне поєднання смаків. А хрустка скоринка після запікання на грилі додає вишуканості. Готуйте для себе та рідних — ці млинці стануть вашим новим фаворитом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 2 скл.;
  • борошно — 1 скл.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — 2 ст. л.;
  • ковбаса — 200 г;
  • оливки — 70 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир сулугуні — 120 г;
  • крем-сир — 200 г.

Спосіб приготування

Яйця підсолити та збити. Додати склянку молока та всипати борошно, ретельно розмішати, щоб не залишилося грудочок. 

рецепт млинців з начинкою
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влити решту молока, орієнтуючись на консистенцію тіста, перемішати до однорідності. Додати олію та випікати млинці на сковороді.

смачний рецепт млинців з начинкою
Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ковбасу нарізати соломкою, оливки розрізати навпіл, помідор нарізати півкільцями, сулугуні натерти.

простий рецепт млинців з начинкою
Нарізана ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовий млинець намазати крем-сиром, викласти начинку та щільно скрутити в рулет.

аромтаний рецепт млинців з начинкою
Начинка для млинців. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запікати на грилі 3-5 хвилин до появи золотистої скоринки. Подавати гарячими.

домашній рецепт млинців з начинкою
Готові млинці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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