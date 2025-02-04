Нежная начинка, хрустящая корочка и изысканный результат — любимый рецепт блинов

Нежная начинка, корочка и изысканный результат — рецепт блинчиков
Если обычные блины кажутся скучными, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежный крем-сыр, ароматная колбаса, свежие помидоры и сыр сулугуни создают идеальное сочетание вкусов. А хрустящая корочка после запекания на гриле добавляет изысканности. Готовьте для себя и родных — эти блины станут вашим новым фаворитом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 2 ст.;
- мука — 1 ст;
- соль — по вкусу;
- масло — 2 ст. л.;
- колбаса — 200 г;
- оливки — 70 г;
- помидор — 1 шт.;
- сыр сулугуни — 120 г;
- крем-сыр — 200 г.
Способ приготовления
Яйца подсолить и взбить. Добавить стакан молока и всыпать муку, тщательно размешать, чтобы не осталось комочков.
Влить остальное молоко, ориентируясь на консистенцию теста, перемешать до однородности. Добавить растительное масло и выпекать блины на сковороде.
Колбасу нарезать соломкой, оливки разрезать пополам, помидор нарезать полукольцами, сулугуни натереть.
Готовый блинчик намазать крем-сыром, выложить начинку и плотно свернуть в рулет.
Запекать на гриле 3-5 минут до появления золотистой корочки. Подавать горячими.
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