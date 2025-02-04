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Нежная начинка, корочка и изысканный результат — рецепт блинчиков

4 февраля 2025 04:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Нежная начинка, хрустящая корочка и изысканный результат — любимый рецепт блинов
Блинчики с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если обычные блины кажутся скучными, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежный крем-сыр, ароматная колбаса, свежие помидоры и сыр сулугуни создают идеальное сочетание вкусов. А хрустящая корочка после запекания на гриле добавляет изысканности. Готовьте для себя и родных — эти блины станут вашим новым фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 2 ст.;
  • мука — 1 ст;
  • соль — по вкусу;
  • масло — 2 ст. л.;
  • колбаса — 200 г;
  • оливки — 70 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр сулугуни — 120 г;
  • крем-сыр — 200 г.

Способ приготовления

Яйца подсолить и взбить. Добавить стакан молока и всыпать муку, тщательно размешать, чтобы не осталось комочков.

рецепт млинців з начинкою
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влить остальное молоко, ориентируясь на консистенцию теста, перемешать до однородности. Добавить растительное масло и выпекать блины на сковороде.

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Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Колбасу нарезать соломкой, оливки разрезать пополам, помидор нарезать полукольцами, сулугуни натереть.

простий рецепт млинців з начинкою
Нарезанная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовый блинчик намазать крем-сыром, выложить начинку и плотно свернуть в рулет.

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Начинка для блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запекать на гриле 3-5 минут до появления золотистой корочки. Подавать горячими.

домашній рецепт млинців з начинкою
Готовые блины. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

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