Нежная начинка, хрустящая корочка и изысканный результат — любимый рецепт блинов

Блинчики с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Если обычные блины кажутся скучными, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежный крем-сыр, ароматная колбаса, свежие помидоры и сыр сулугуни создают идеальное сочетание вкусов. А хрустящая корочка после запекания на гриле добавляет изысканности. Готовьте для себя и родных — эти блины станут вашим новым фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко — 2 ст.;

мука — 1 ст;

соль — по вкусу;

масло — 2 ст. л.;

колбаса — 200 г;

оливки — 70 г;

помидор — 1 шт.;

сыр сулугуни — 120 г;

крем-сыр — 200 г.

Способ приготовления

Яйца подсолить и взбить. Добавить стакан молока и всыпать муку, тщательно размешать, чтобы не осталось комочков.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Влить остальное молоко, ориентируясь на консистенцию теста, перемешать до однородности. Добавить растительное масло и выпекать блины на сковороде.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Колбасу нарезать соломкой, оливки разрезать пополам, помидор нарезать полукольцами, сулугуни натереть.

Нарезанная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовый блинчик намазать крем-сыром, выложить начинку и плотно свернуть в рулет.

Начинка для блинов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Запекать на гриле 3-5 минут до появления золотистой корочки. Подавать горячими.

Готовые блины. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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