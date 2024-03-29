Як приготувати панеттоне, рецепт від Клопотенко — фото та відео

Паннетоне до Великодня. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про рецепт панеттоне до Великодня. Він запевняє, що вам знадобиться доволі багато часу для підготовки, але результат того вартий. Панеттоне виходить надзвичайно повітряним та ніжним. Обов'язково спробуйте приготувати панеттоне за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

100 г борошна;

15 г живих дріжджів;

80 мл води.

Для першого замісу:

125 мл теплої води;

2 жовтки;

50 г цукру;

250 г борошна;

75 г м'якого вершкового масла.

Для другого замісу:

50 г цукру;

2 жовтки;

1 дрібка солі;

25 г вершкового масла (+ для змащування форм);

1 ст. л. ванільного цукру;

2 ст. л. сметани;

100 г борошна;

2 ст. л. меду (за бажанням);

1 апельсин (цедра);

200 г сухої журавлини.

Спосіб приготування

Для опари в мисці розведіть в невеликій кількості води кімнатної температури 15 г живих дріжджів, подрібніть руками. Трохи перемішайте.

Курче яйце. Фото: YouTube @klopotenko

Додати до дріжджів з водою 100 г борошна. Перемішати ложкою, накрити харчовою плівкою. Поставити в холодильник на 4 години, а краще на ніч. Коли опара підніметься, почніть робити перший заміс. З'єднайте опару зі 125 мл теплої води і добре перемішайте до об'єднання структур.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Додати 2 жовтки, 250 г борошна, 50 г цукру і 75 г м'якого вершкового масла. Добре вимішати, тісто має стати однорідним і еластичним. Залиште в теплому місці під плівкою ще на 4 години.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Для другого замісу трохи обімніть тісто, що піднялося. Додайте 2 ст. л. меду (за бажанням), 50 г цукру і 1 ст. л. ванільного цукру, 2 ст. л. сметани. Додайте 2 жовтки, 1 дрібку солі, 25 г вершкового масла і 100 г борошна. Добре перемішайте руками. Натріть у тісто цедру 1 апельсина, ще раз перемішайте. Залиште тісто для підйому в теплому місці ще на 1 годину. Додайте 200 г сухої журавлини. Перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті.

Паннетоне в духовці. Фото: YouTube @klopotenko

Змастіть форми для панеттоне вершковим маслом. Наповніть форми тістом на 1/3. Накрийте рушником і залиште ще на 1 годину для вистоювання. Розігрійте духовку до 180 ºС і випікайте панеттоне протягом 30 хвилин. Якщо у вас велика форма, то випікайте трохи довше, приблизно 40 хвилин.

Готовий паннетоне. Фото: YouTube @klopotenko

Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Готові панеттоне дістаньте з духовки і дайте трохи охолонути у формах, тільки після цього виймайте. Прикрасьте панеттоне своїм улюбленим способом, але можна залишити і просто так.

Готовий паннетоне. Фото: YouTube @klopotenko

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