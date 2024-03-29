Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Нежный кулич Панеттоне к Пасхе — рецепт от Клопотенко arrow

Нежный кулич Панеттоне к Пасхе — рецепт от Клопотенко

29 марта 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить панеттоне, рецепт от Клопотенко – фото и видео
Паннетоне к Пасхе. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте Панеттоне к Пасхе. Он уверяет, что вам понадобится достаточно много времени для подготовки, но результат того стоит. Панеттоне получается чрезвычайно воздушным и нежным. Обязательно попробуйте приготовить панеттоне по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 100 г муки;
  • 15 г живых дрожжей;
  • 80 мл воды.

Для первого замеса:

  • 125 мл теплой воды;
  • 2 желтка;
  • 50 г сахара;
  • 250 г муки;
  • 75 г мягкого сливочного масла.

Для второго замеса:

  • 50 г сахара;
  • 2 желтка;
  • 1 щепотка соли;
  • 25 г сливочного масла (+ для смазывания форм);
  • 1 ст. л. ванильного сахара;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 100 г муки;
  • 2 ст. л. меда (по желанию);
  • 1 апельсин (цедра);
  • 200 г сухой клюквы.

Способ приготовления

Для опары в миске разведите в небольшом количестве воды комнатной температуры 15 г живых дрожжей, измельчите руками. Немного перемешайте.

null
Курчо яйцо. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить в дрожжи с водой 100 г муки. Перемешать ложкой, накрыть пищевой плёнкой. Поставить в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь. Когда опара поднимется, начните делать первый замес. Соедините опару со 125 мл теплой воды и перемешайте хорошо до объединения структур.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить 2 желтка, 250 г муки, 50 г сахара и 75 г мягкого сливочного масла. Хорошо вымешать, тесто должно стать однородным и эластичным. Оставьте в теплом месте под пленкой еще на 4 часа.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Для второго замеса немного обомните поднявшееся тесто. Добавьте 2 ст. л. меда (по желанию), 50 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара, 2 ст. л. сметаны. Добавьте 2 желтка, 1 щепотку соли, 25 г сливочного масла и 100 г муки. Хорошо размешайте руками. Натрите в тесто цедру и апельсина, еще раз перемешайте. Оставьте тесто для подъема в теплом месте еще на 1 час. Добавьте 200 г сухой клюквы. Перемешайте, чтобы он равномерно распределился в тесте.

null
Паннетоне в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Смажьте формы для панеттона сливочным маслом. Заполните формы тестом на 1/3. Накройте полотенцем и оставьте еще на 1 час для расстойки. Разогрейте духовку до 180 ºС и выпекайте панеттоне в течение 30 минут. Если у вас большая форма, выпекайте немного дольше, примерно 40 минут.

null
Готовый паннетон. Фото: YouTube @klopotenko

Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Готовые панеттоны достаньте из духовки и дайте немного остыть в формах, только после этого вынимайте. Украсьте панеттоне своим любимым способом, но можно оставить и просто так.

null
Готовый паннетон. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевой творожной куличи – сохраните к Пасхе.

Также мы рассказывали о рецепте сырной куличи "Тирамису", которая готовится без яиц.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи – влажном и воздушном и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.

рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
выпечка
паннетоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ