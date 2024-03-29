Как приготовить панеттоне, рецепт от Клопотенко – фото и видео

Нежный кулич Панеттоне к Пасхе — рецепт от Клопотенко
Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте Панеттоне к Пасхе. Он уверяет, что вам понадобится достаточно много времени для подготовки, но результат того стоит. Панеттоне получается чрезвычайно воздушным и нежным. Обязательно попробуйте приготовить панеттоне по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 100 г муки;
- 15 г живых дрожжей;
- 80 мл воды.
Для первого замеса:
- 125 мл теплой воды;
- 2 желтка;
- 50 г сахара;
- 250 г муки;
- 75 г мягкого сливочного масла.
Для второго замеса:
- 50 г сахара;
- 2 желтка;
- 1 щепотка соли;
- 25 г сливочного масла (+ для смазывания форм);
- 1 ст. л. ванильного сахара;
- 2 ст. л. сметаны;
- 100 г муки;
- 2 ст. л. меда (по желанию);
- 1 апельсин (цедра);
- 200 г сухой клюквы.
Способ приготовления
Для опары в миске разведите в небольшом количестве воды комнатной температуры 15 г живых дрожжей, измельчите руками. Немного перемешайте.
Добавить в дрожжи с водой 100 г муки. Перемешать ложкой, накрыть пищевой плёнкой. Поставить в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь. Когда опара поднимется, начните делать первый замес. Соедините опару со 125 мл теплой воды и перемешайте хорошо до объединения структур.
Добавить 2 желтка, 250 г муки, 50 г сахара и 75 г мягкого сливочного масла. Хорошо вымешать, тесто должно стать однородным и эластичным. Оставьте в теплом месте под пленкой еще на 4 часа.
Для второго замеса немного обомните поднявшееся тесто. Добавьте 2 ст. л. меда (по желанию), 50 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара, 2 ст. л. сметаны. Добавьте 2 желтка, 1 щепотку соли, 25 г сливочного масла и 100 г муки. Хорошо размешайте руками. Натрите в тесто цедру и апельсина, еще раз перемешайте. Оставьте тесто для подъема в теплом месте еще на 1 час. Добавьте 200 г сухой клюквы. Перемешайте, чтобы он равномерно распределился в тесте.
Смажьте формы для панеттона сливочным маслом. Заполните формы тестом на 1/3. Накройте полотенцем и оставьте еще на 1 час для расстойки. Разогрейте духовку до 180 ºС и выпекайте панеттоне в течение 30 минут. Если у вас большая форма, выпекайте немного дольше, примерно 40 минут.
Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Готовые панеттоны достаньте из духовки и дайте немного остыть в формах, только после этого вынимайте. Украсьте панеттоне своим любимым способом, но можно оставить и просто так.
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