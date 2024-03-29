Как приготовить панеттоне, рецепт от Клопотенко – фото и видео

Паннетоне к Пасхе. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о рецепте Панеттоне к Пасхе. Он уверяет, что вам понадобится достаточно много времени для подготовки, но результат того стоит. Панеттоне получается чрезвычайно воздушным и нежным. Обязательно попробуйте приготовить панеттоне по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

100 г муки;

15 г живых дрожжей;

80 мл воды.

Для первого замеса:

125 мл теплой воды;

2 желтка;

50 г сахара;

250 г муки;

75 г мягкого сливочного масла.

Для второго замеса:

50 г сахара;

2 желтка;

1 щепотка соли;

25 г сливочного масла (+ для смазывания форм);

1 ст. л. ванильного сахара;

2 ст. л. сметаны;

100 г муки;

2 ст. л. меда (по желанию);

1 апельсин (цедра);

200 г сухой клюквы.

Способ приготовления

Для опары в миске разведите в небольшом количестве воды комнатной температуры 15 г живых дрожжей, измельчите руками. Немного перемешайте.

Курчо яйцо. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить в дрожжи с водой 100 г муки. Перемешать ложкой, накрыть пищевой плёнкой. Поставить в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь. Когда опара поднимется, начните делать первый замес. Соедините опару со 125 мл теплой воды и перемешайте хорошо до объединения структур.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить 2 желтка, 250 г муки, 50 г сахара и 75 г мягкого сливочного масла. Хорошо вымешать, тесто должно стать однородным и эластичным. Оставьте в теплом месте под пленкой еще на 4 часа.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Для второго замеса немного обомните поднявшееся тесто. Добавьте 2 ст. л. меда (по желанию), 50 г сахара и 1 ст. л. ванильного сахара, 2 ст. л. сметаны. Добавьте 2 желтка, 1 щепотку соли, 25 г сливочного масла и 100 г муки. Хорошо размешайте руками. Натрите в тесто цедру и апельсина, еще раз перемешайте. Оставьте тесто для подъема в теплом месте еще на 1 час. Добавьте 200 г сухой клюквы. Перемешайте, чтобы он равномерно распределился в тесте.

Паннетоне в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Смажьте формы для панеттона сливочным маслом. Заполните формы тестом на 1/3. Накройте полотенцем и оставьте еще на 1 час для расстойки. Разогрейте духовку до 180 ºС и выпекайте панеттоне в течение 30 минут. Если у вас большая форма, выпекайте немного дольше, примерно 40 минут.

Готовый паннетон. Фото: YouTube @klopotenko

Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Готовые панеттоны достаньте из духовки и дайте немного остыть в формах, только после этого вынимайте. Украсьте панеттоне своим любимым способом, но можно оставить и просто так.

Готовый паннетон. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевой творожной куличи – сохраните к Пасхе.

Также мы рассказывали о рецепте сырной куличи "Тирамису", которая готовится без яиц.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи – влажном и воздушном и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.