Рецепт запіканки без борошна та манки до сніданку - ідеальний рецепт з фото.

Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна, ніжна сирна запіканка без борошна та масла. Спробуйте приготувати запіканку за цим рецептом, виходить смачно та оригінально.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 700 г;

яйця великі 3 шт.;

сіль;

сметана 100 г;

цукор 50-100 г;

ванільний цукор 20 г;

варений рис 300 г.

Для соусу:

сметана;

згущене молоко.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки, білки в окрему ємність, а жовтки додати до сиру. Потім додаємо сметану, 50 г цукру, ванільний цукор. Все подрібнити за допомогою занурювального блендера.

Сир і сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер додати 300 г вареного рису, для цього потрібно близько 120 г рису в сухому вигляді. Все ретельно перемішати.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки збити до пишності і додати в сирну масу, все акуратно перемішати. Масу викласти у форму для випікання та розрівняти лопаткою.

Приготування запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.

Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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