Рецепт запіканки без борошна та манки до сніданку - ідеальний рецепт з фото.

Ніжна та смачна сирна запіканка без борошна та манки до сніданку
Дуже смачна, ніжна сирна запіканка без борошна та масла. Спробуйте приготувати запіканку за цим рецептом, виходить смачно та оригінально.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 700 г;
- яйця великі 3 шт.;
- сіль;
- сметана 100 г;
- цукор 50-100 г;
- ванільний цукор 20 г;
- варений рис 300 г.
Для соусу:
- сметана;
- згущене молоко.
Спосіб приготування
Розділити яйця на білки та жовтки, білки в окрему ємність, а жовтки додати до сиру. Потім додаємо сметану, 50 г цукру, ванільний цукор. Все подрібнити за допомогою занурювального блендера.
Тепер додати 300 г вареного рису, для цього потрібно близько 120 г рису в сухому вигляді. Все ретельно перемішати.
Білки збити до пишності і додати в сирну масу, все акуратно перемішати. Масу викласти у форму для випікання та розрівняти лопаткою.
Випікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.
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