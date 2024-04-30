Рецепт запеканки без муки и манки к завтраку — идеальный рецепт с фото.

Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная, нежная творожная запеканка без муки и масла. Попробуйте приготовить запеканку по этому рецепту, получается вкусно и оригинально.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 700 г;

яйца крупные 3 шт;

соль;

сметана 100 г;

сахар 50-100 г;

ванильный сахар 20 г;

вареный рис 300 г.

Для соуса:

сметана;

сгущенное молоко.

Способ приготовления

Разделить яйца на белки и желтки, белки в отдельную емкость, а желтки добавить к творогу. Затем добавляем сметану, 50 г сахара, ванильный сахар. Все измельчить при помощи погружного блендера.

Творог и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь добавить 300 г вареного риса, для этого понадобится около 120 г риса в сухом виде. Все тщательно перемешать.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить до пышности и добавить в творожную массу, все аккуратно перемешать. Массу выложить в форму для выпекания и разровнять лопаткой.

Приготовление запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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