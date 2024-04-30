Рецепт запеканки без муки и манки к завтраку — идеальный рецепт с фото.

Нежная и вкусная творожная запеканка без муки и манки к завтраку
Очень вкусная, нежная творожная запеканка без муки и масла. Попробуйте приготовить запеканку по этому рецепту, получается вкусно и оригинально.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 700 г;
- яйца крупные 3 шт;
- соль;
- сметана 100 г;
- сахар 50-100 г;
- ванильный сахар 20 г;
- вареный рис 300 г.
Для соуса:
- сметана;
- сгущенное молоко.
Способ приготовления
Разделить яйца на белки и желтки, белки в отдельную емкость, а желтки добавить к творогу. Затем добавляем сметану, 50 г сахара, ванильный сахар. Все измельчить при помощи погружного блендера.
Теперь добавить 300 г вареного риса, для этого понадобится около 120 г риса в сухом виде. Все тщательно перемешать.
Белки взбить до пышности и добавить в творожную массу, все аккуратно перемешать. Массу выложить в форму для выпекания и разровнять лопаткой.
Выпекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут.
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