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Нежная и вкусная творожная запеканка без муки и манки к завтраку

30 апреля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт запеканки без муки и манки к завтраку — идеальный рецепт с фото.
Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная, нежная творожная запеканка без муки и масла. Попробуйте приготовить запеканку по этому рецепту, получается вкусно и оригинально. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 700 г;
  • яйца крупные 3 шт;
  • соль;
  • сметана 100 г;
  • сахар 50-100 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • вареный рис 300 г.

Для соуса:

  • сметана; 
  • сгущенное молоко. 

Способ приготовления 

Разделить яйца на белки и желтки, белки в отдельную емкость, а желтки добавить к творогу. Затем добавляем сметану, 50 г сахара, ванильный сахар. Все измельчить при помощи погружного блендера. 

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Творог и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь добавить 300 г вареного риса, для этого понадобится около 120 г риса в сухом виде. Все тщательно перемешать. 

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить до пышности и добавить в творожную массу, все аккуратно перемешать. Массу выложить в форму для выпекания и разровнять лопаткой. 

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Приготовление запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180 ºС на протяжении 40-45 минут. 

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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