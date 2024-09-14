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Ніжний пиріг лимонний без яєць — легкий рецепт на кожен день

14 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ніжний пиріг лимонний без яєць — покроковий рецепт приготування
Лимонний пиріг. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте ніжний пиріг лимонний без яєць — ідеальний десерт для повсякденного частування! Цей легкий рецепт порадує вас простотою приготування та чудовим ароматом лимона. Пиріг виходить м'яким, повітряним і стане чудовим доповненням до будь-якого чаю чи кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 200 г;
  • густа сметана (21%) — 250 г;
  • борошно — 300 г;
  • пакет розпушувача — 10 г;
  • великий лимон або 2 маленькі;
  • цукор — 5 ст.л;
  • роз'ємна форма діаметром 19 см;
  • цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

Борошно змішуємо з розпушувачем. Олію кімнатної температури змішуємо в мисці з борошном. Додаємо сметану і швидко вимішуємо тісто руками. Воно має бути в міру липким. Відправляємо на 15 хв. у холодильник.

рецепт пирога з лимонами
Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Лимони нарізаємо, забираємо кісточки і пробиваємо в блендері до кашоподібного стану з маленькими шматочками шкірки. Тісто ділимо на 2 частини. Першу частину тесту розподіляємо формою застеленою пергаментом, зробивши невеликий бортик.

простий рецепт пирога з лимонами
Нарізані лимони. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Лимонну начинку викладаємо на тісто і присипаємо цукром. Другу частину тесту розподіляємо зверху і добре защипуємо краї, щоб сік не витікав.

простий та смачний рецепт пирога з лимонами
Лимонна начинка. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Випікаємо в добре розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин (скоринка повинна підрум'янитися). Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою.

простий рецепт пирога з лимонами до чаю
Приготування пирога. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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