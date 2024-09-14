Ніжний пиріг лимонний без яєць — покроковий рецепт приготування

Ніжний пиріг лимонний без яєць — легкий рецепт на кожен день
Приготуйте ніжний пиріг лимонний без яєць — ідеальний десерт для повсякденного частування! Цей легкий рецепт порадує вас простотою приготування та чудовим ароматом лимона. Пиріг виходить м'яким, повітряним і стане чудовим доповненням до будь-якого чаю чи кави.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 200 г;
- густа сметана (21%) — 250 г;
- борошно — 300 г;
- пакет розпушувача — 10 г;
- великий лимон або 2 маленькі;
- цукор — 5 ст.л;
- роз'ємна форма діаметром 19 см;
- цукрова пудра для подачі.
Спосіб приготування
Борошно змішуємо з розпушувачем. Олію кімнатної температури змішуємо в мисці з борошном. Додаємо сметану і швидко вимішуємо тісто руками. Воно має бути в міру липким. Відправляємо на 15 хв. у холодильник.
Лимони нарізаємо, забираємо кісточки і пробиваємо в блендері до кашоподібного стану з маленькими шматочками шкірки. Тісто ділимо на 2 частини. Першу частину тесту розподіляємо формою застеленою пергаментом, зробивши невеликий бортик.
Лимонну начинку викладаємо на тісто і присипаємо цукром. Другу частину тесту розподіляємо зверху і добре защипуємо краї, щоб сік не витікав.
Випікаємо в добре розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин (скоринка повинна підрум'янитися). Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою.
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