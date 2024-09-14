Ніжний пиріг лимонний без яєць — покроковий рецепт приготування

Лимонний пиріг. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Приготуйте ніжний пиріг лимонний без яєць — ідеальний десерт для повсякденного частування! Цей легкий рецепт порадує вас простотою приготування та чудовим ароматом лимона. Пиріг виходить м'яким, повітряним і стане чудовим доповненням до будь-якого чаю чи кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 200 г;

густа сметана (21%) — 250 г;

борошно — 300 г;

пакет розпушувача — 10 г;

великий лимон або 2 маленькі;

цукор — 5 ст.л;

роз'ємна форма діаметром 19 см;

цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

Борошно змішуємо з розпушувачем. Олію кімнатної температури змішуємо в мисці з борошном. Додаємо сметану і швидко вимішуємо тісто руками. Воно має бути в міру липким. Відправляємо на 15 хв. у холодильник.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Лимони нарізаємо, забираємо кісточки і пробиваємо в блендері до кашоподібного стану з маленькими шматочками шкірки. Тісто ділимо на 2 частини. Першу частину тесту розподіляємо формою застеленою пергаментом, зробивши невеликий бортик.

Нарізані лимони. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Лимонну начинку викладаємо на тісто і присипаємо цукром. Другу частину тесту розподіляємо зверху і добре защипуємо краї, щоб сік не витікав.

Лимонна начинка. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Випікаємо в добре розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин (скоринка повинна підрум'янитися). Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою.

Приготування пирога. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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