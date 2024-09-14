Нежный лимонный пирог без яиц — пошаговый рецепт приготовления

Лимонный пирог. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Приготовьте нежный лимонный пирог без яиц — идеальный десерт для повседневного угощения! Этот легкий рецепт порадует вас простотой приготовления и восхитительным ароматом лимона. Пирог получается мягким, воздушным и станет прекрасным дополнением к любому чаю или кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 200 г;

густая сметана (21%) — 250 г;

мука — 300 г;

пакет разрыхлителя — 10 г;

большой лимон или 2 маленьких;

сахар — 5 ст.л;

разъемная форма диаметром 19 см;

сахарная пудра для подачи.

Способ приготовления

Муку смешиваем с разрыхлителем. Масло комнатной температуры смешиваем в миске с мукой. Добавляем сметану и быстро вымешиваем тесто руками. Оно должно быть в меру липким. Отправляем на 15 мин. в холодильник.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Лимоны нарезаем, убираем косточки и пробиваем в блендере до кашеобразного состояния с маленькими кусочками кожуры. Тесто делим на 2 части. Первую часть теста распределяем по форме застеленной пергаментом, сделав небольшой бортик.

Нарезанные лимоны. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Лимонную начинку выкладываем на тесто и присыпаем сахаром. Вторую часть теста распределяем сверху и хорошенько защипываем края, чтобы сок не вытекал.

Лимонная начинка. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Выпекаем в хорошо разогретой духовке при 180 °C около 40 минут (корочка должна подрумяниться). Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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