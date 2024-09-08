Салат з огірків на зиму бабусин перевірений рецепт — покрокове приготування заготівлі

Ніжний рецепт салату з огірків на зиму за бабусиним рецептом
Спробуйте ніжний салат з огірків на зиму за бабусиним рецептом, який завжди радував родину своїм насиченим смаком і легкістю приготування. Ця заготовка стане незамінною закускою на вашому столі в холодну пору року, зберігаючи свіжість та аромат літа.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.
Вам знадобиться:
- огірки 2 кг;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- часник 1 головка;
- сіль 100 г;
- цукор 200 г;
- олія 180 мл;
- оцет 150 мл.
Спосіб приготування
Всі продукти перемішати між собою і залишити на 1-1,5 години щоб пустили сік.
Щільно наповнюємо чисті банки та додаємо сік, який утворився.
Стерилізуємо банки з огірками з моменту закипання по 0,5 по 15 хвилин, а 1 л 30 хвилин.
Закручуємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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