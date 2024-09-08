Салат з огірків на зиму бабусин перевірений рецепт — покрокове приготування заготівлі

Салат з огірків. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спробуйте ніжний салат з огірків на зиму за бабусиним рецептом, який завжди радував родину своїм насиченим смаком і легкістю приготування. Ця заготовка стане незамінною закускою на вашому столі в холодну пору року, зберігаючи свіжість та аромат літа.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться:

огірки 2 кг;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

часник 1 головка;

сіль 100 г;

цукор 200 г;

олія 180 мл;

оцет 150 мл.

Спосіб приготування

Всі продукти перемішати між собою і залишити на 1-1,5 години щоб пустили сік.

Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно наповнюємо чисті банки та додаємо сік, який утворився.

Огірки та морква. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилізуємо банки з огірками з моменту закипання по 0,5 по 15 хвилин, а 1 л 30 хвилин.

Салат з огірків. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручуємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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