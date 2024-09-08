Салат из огурцов на зиму бабушкин проверенный рецепт – пошаговое приготовление заготовки.

Нежный рецепт салата из огурцов на зиму по бабушкиному рецепту
Попробуйте нежный салат из огурцов на зиму по рецепту бабушки, который всегда радовал семью своим насыщенным вкусом и легкостью приготовления. Эта заготовка станет незаменимой закуской на вашем столе в холодное время года, сохраняя свежесть и аромат лета.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- огурцы 2 кг;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- чеснок 1 головка;
- соль 100 г;
- сахар 200 г;
- масло 180 мл;
- уксус 150 мл.
Способ приготовления
Все продукты перемешать между собой и оставить на 1-1,5 часа, чтобы пустили сок.
Плотно наполняем чистые банки и добавляем образовавшийся сок.
Стерилизуем банки с огурцами с момента закипания по 0,5 до 15 минут, а 1 л 30 минут.
Закручиваем крышками и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу как аджика — все мужчины оценят.
Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье.
Читайте Новини.LIVE!