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Нежный рецепт салата из огурцов на зиму по бабушкиному рецепту

8 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат из огурцов на зиму бабушкин проверенный рецепт – пошаговое приготовление заготовки.
Салат из огурцов. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте нежный салат из огурцов на зиму по рецепту бабушки, который всегда радовал семью своим насыщенным вкусом и легкостью приготовления. Эта заготовка станет незаменимой закуской на вашем столе в холодное время года, сохраняя свежесть и аромат лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • огурцы 2 кг;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • чеснок 1 головка;
  • соль 100 г;
  • сахар 200 г;
  • масло 180 мл;
  • уксус 150 мл.

Способ приготовления

Все продукты перемешать между собой и оставить на 1-1,5 часа, чтобы пустили сок.

салат из огурцов на зиму
Нарезанные огурцы. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно наполняем чистые банки и добавляем образовавшийся сок.

простой рецепт салата на зиму
Огурцы и морковь. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилизуем банки с огурцами с момента закипания по 0,5 до 15 минут, а 1 л 30 минут.

вкусный салат с огурцами на зиму
Салат из огурцов. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручиваем крышками и оставляем до полного охлаждения.

салат с огурцами и морковью на зиму
Стерилизация банок. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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