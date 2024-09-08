Салат из огурцов на зиму бабушкин проверенный рецепт – пошаговое приготовление заготовки.

Салат из огурцов. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Попробуйте нежный салат из огурцов на зиму по рецепту бабушки, который всегда радовал семью своим насыщенным вкусом и легкостью приготовления. Эта заготовка станет незаменимой закуской на вашем столе в холодное время года, сохраняя свежесть и аромат лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

огурцы 2 кг;

лук 500 г;

морковь 500 г;

чеснок 1 головка;

соль 100 г;

сахар 200 г;

масло 180 мл;

уксус 150 мл.

Способ приготовления

Все продукты перемешать между собой и оставить на 1-1,5 часа, чтобы пустили сок.

Нарезанные огурцы. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно наполняем чистые банки и добавляем образовавшийся сок.

Огурцы и морковь. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Стерилизуем банки с огурцами с момента закипания по 0,5 до 15 минут, а 1 л 30 минут.

Салат из огурцов. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Закручиваем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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