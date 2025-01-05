Низькокалорійний салат після свят — легкий рецепт із пекінської капусти

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Після святкового застілля час побалувати себе чимось легким і корисним. Низькокалорійний салат із пекінської капусти стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче швидко повернутися до форми та зарядитися вітамінами.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

горошок — 1 банка;

капуста пекінська — 350 г;

часник — 1 зубчик;

цибуля зелена;

кріп.

Для заправки:

сметана — 3-4 ст.л.;

сіль, перець;

гірчиця медова — 1-2 ч.л.;

часник.

Спосіб приготування

Нарізаємо пекінську капусту. Подрібнюємо кріп. Для заправки змішуємо сметану, гірчицю, часник, сіль та перець.

Пекінська капуста та горошок. Фото: smachnenke.com.ua

В глибокій салатниці змішуємо капусту, горошок, кріп та зелену цибулю на смак. Заправляємо салат та подаємо до столу.

Соус для салату. Фото: smachnenke.com.ua

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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