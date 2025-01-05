Низькокалорійний салат після свят — легкий рецепт із пекінської капусти

Низькокалорійний салат після свят — потрібна пекінська капуста
Після святкового застілля час побалувати себе чимось легким і корисним. Низькокалорійний салат із пекінської капусти стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче швидко повернутися до форми та зарядитися вітамінами.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- горошок — 1 банка;
- капуста пекінська — 350 г;
- часник — 1 зубчик;
- цибуля зелена;
- кріп.
Для заправки:
- сметана — 3-4 ст.л.;
- сіль, перець;
- гірчиця медова — 1-2 ч.л.;
- часник.
Спосіб приготування
Нарізаємо пекінську капусту. Подрібнюємо кріп. Для заправки змішуємо сметану, гірчицю, часник, сіль та перець.
В глибокій салатниці змішуємо капусту, горошок, кріп та зелену цибулю на смак. Заправляємо салат та подаємо до столу.
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