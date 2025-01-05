Низкокалорийный салат после праздников – легкий рецепт из пекинской капусты.

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

После праздничного застолья пора побаловать себя чем-то легким и полезным. Низкокалорийный салат из пекинской капусты станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро вернуться в форму и зарядиться витаминами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

горошек — 1 банка;

капуста пекинская — 350 г;

чеснок — 1 зубчик;

лук зеленый;

укроп.

Для заправки:

сметана — 3-4 ст.л.;

соль, перец;

горчица медовая — 1-2 ч.л.;

чеснок.

Способ приготовления

Нарезаем пекинскую капусту. Измельчаем укроп. Для заправки смешиваем сметану, горчицу, чеснок, соль и перец.

Пекинская капуста и горошек. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой салатнице смешиваем капусту, горошек, укроп и зеленый лук по вкусу. Заправляем салат и подаем к столу.

Соус для салата. Фото: smachnenke.com.ua

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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