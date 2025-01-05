Низкокалорийный салат после праздников – легкий рецепт из пекинской капусты.

Низкокалорийный салат после праздников — нужна пекинская капуста
После праздничного застолья пора побаловать себя чем-то легким и полезным. Низкокалорийный салат из пекинской капусты станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро вернуться в форму и зарядиться витаминами.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- горошек — 1 банка;
- капуста пекинская — 350 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- лук зеленый;
- укроп.
Для заправки:
- сметана — 3-4 ст.л.;
- соль, перец;
- горчица медовая — 1-2 ч.л.;
- чеснок.
Способ приготовления
Нарезаем пекинскую капусту. Измельчаем укроп. Для заправки смешиваем сметану, горчицу, чеснок, соль и перец.
В глубокой салатнице смешиваем капусту, горошек, укроп и зеленый лук по вкусу. Заправляем салат и подаем к столу.
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