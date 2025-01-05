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Низкокалорийный салат после праздников — нужна пекинская капуста

5 января 2025 12:20
Марина Евтягина - Редактор
Низкокалорийный салат после праздников – легкий рецепт из пекинской капусты.
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

После праздничного застолья пора побаловать себя чем-то легким и полезным. Низкокалорийный салат из пекинской капусты станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро вернуться в форму и зарядиться витаминами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • горошек — 1 банка;
  • капуста пекинская — 350 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лук зеленый;
  • укроп.

Для заправки:

  • сметана — 3-4 ст.л.;
  • соль, перец;
  • горчица медовая — 1-2 ч.л.;
  • чеснок.

Способ приготовления

Нарезаем пекинскую капусту. Измельчаем укроп. Для заправки смешиваем сметану, горчицу, чеснок, соль и перец.

рецепт салата с пекинской капустой
Пекинская капуста и горошек. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой салатнице смешиваем капусту, горошек, укроп и зеленый лук по вкусу. Заправляем салат и подаем к столу.

вкусный рецепт салата с пекинской капустой
Соус для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов.

диетический рецепт салата с пекинской капустой
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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диета рецепты салат пекинская капуста горошек

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