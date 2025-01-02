Низькокалорійний салат з буряка після новорічних свят — легкий і смачний рецепт для відновлення

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Після свят важливо дати організму можливість відновитися, а низькокалорійний салат з буряка — ідеальний вибір. Він допоможе вивести токсини, наситить вітамінами та не перевантажить шлунок. Простий і смачний рецепт, який підходить для будь-якої пори року.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

яблучний оцет — 1 ч. л.;

солоний огірок — 2 шт.;

гірчиця — ½ ч. л.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1,5 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль — ⅓ ч. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія — ​​120 мл;

молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

Відварити до готовності буряк та яйця, охолодити та очистити продукти. Буряк натерти на середній тертці, пропустити через прес зубчики часнику. Нарізати на маленькі кубики солоний огірок та відварені яйця.

Буряк та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю шаткувати на дрібні шматочки, обсмажити у 20 мл олії на сковороді. Не забути додати до цибулі чайну ложку цукру, довести до золотистого м’якого стану.

В одну тару викласти подрібнені буряки, часник, яйця, огірок і обсмажену цибулю. В окремій мисці з’єднати молоко і олію, збити блендером до білої маси.

До білої маси висипати сіль, цукровий пісок, додати гірчицю та яблучний оцет. Збити майонез додатково пів хвилини, заправити салат соусом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Після того, як ретельно змішати продукти з майонезом, отримати неймовірно смачний салат. Страва дуже корисна завдяки домашньому соусу та овочам.

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